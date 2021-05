MLB／神右、歐提茲強烈反彈 天使釋出普荷斯遭批可恥

天使昨(7)日無預警宣布將準名人堂級的普荷斯(Albert Pujols)釋出,為全聯盟投下一枚震撼彈,也引來同鄉好友馬丁尼茲(Pedro Martinez)、歐提茲(David Ortiz)不滿,都認為天使球團釋出普荷斯是非常不留情面。

根據《Yahoo Sports》記者席維克(Chris Cwik)報導,普荷斯這10年來的確未能繳出應有表現,且本季獲得92個打席中,打擊率僅1成92,從2016年開始,打擊率就未曾超過2成45,天使生涯打擊三圍.256/.311/.447,貢獻222發全壘打,而隨著瓦許(Jared Walsh)逐漸散發明星特質,天使認為讓沃許有更多上場時間是合理選擇,因此只能與同一壘守位的普荷斯分道揚鑣。

天使釋出普荷斯後,名人堂球星「神之右手」馬丁尼茲就在推特寫道,「我知道榮耀是歸於上帝,而不是人們,這就是為什麼我對天使的可恥行徑並不感到驚訝,棒球界的每個人都為你驕傲,謝謝你曾是比賽中最優秀的球員。」

Albert @PujolsFive I know the glory is of God, not of man; that’s why I’m not surprised about the shameful way @Angels treated you and your legacy today.



Everyone in baseball feels proud of you and the way you handled yourself. Thank you for being one of the best in the game 🇩🇴 pic.twitter.com/zqeiFKzAo9