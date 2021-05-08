MLB／神右、歐提茲強烈反彈 天使釋出普荷斯遭批可恥

天使昨(7)日無預警宣布將準名人堂級的普荷斯（Albert Pujols）釋出，為全聯盟投下一枚震撼彈，也引來同鄉好友馬丁尼茲（Pedro Martinez)、歐提茲（David Ortiz）不滿，都認為天使球團釋出普荷斯是非常不留情面。

根據《Yahoo Sports》記者席維克（Chris Cwik）報導，普荷斯這10年來的確未能繳出應有表現，且本季獲得92個打席中，打擊率僅1成92，從2016年開始，打擊率就未曾超過2成45，天使生涯打擊三圍.256/.311/.447，貢獻222發全壘打，而隨著瓦許（Jared Walsh）逐漸散發明星特質，天使認為讓沃許有更多上場時間是合理選擇，因此只能與同一壘守位的普荷斯分道揚鑣。

天使釋出普荷斯後，名人堂球星「神之右手」馬丁尼茲就在推特寫道，「我知道榮耀是歸於上帝，而不是人們，這就是為什麼我對天使的可恥行徑並不感到驚訝，棒球界的每個人都為你驕傲，謝謝你曾是比賽中最優秀的球員。」

Albert @PujolsFive I know the glory is of God, not of man; that’s why I’m not surprised about the shameful way @Angels treated you and your legacy today.



Everyone in baseball feels proud of you and the way you handled yourself. Thank you for being one of the best in the game 🇩🇴 pic.twitter.com/zqeiFKzAo9 — Pedro Martinez (@45PedroMartinez) May 6, 2021

同為多明尼加出生的「老爹」歐提茲，也在個人IG替好友打抱不平，「一路走來，你的職業生涯令人難以置信，是場內外最受歡迎的球員之一，我非常反對天使球團的舉動，這也造成許多球員及球迷不滿，我知道這是市場機制，但我仍希望你能按照自己意願選擇退役，你為棒球付出許多，很難取代像你這樣的人。」

席維克也指出，馬丁尼茲及歐提茲都希望普荷斯能自己決定職業生涯終點，而不是只能接受釋出命運，不過好消息是，普荷斯目前仍傾向延續職業生涯，並可能在本賽季結束前與其他球隊簽約，即便已不復當年明星身手，但以普荷斯的名氣也能在其他球隊留下歷史性的烙印。」