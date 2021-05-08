MLB／神右、歐提茲強烈反彈 天使釋出普荷斯遭批可恥
天使昨(7)日無預警宣布將準名人堂級的普荷斯（Albert Pujols）釋出，為全聯盟投下一枚震撼彈，也引來同鄉好友馬丁尼茲（Pedro Martinez)、歐提茲（David Ortiz）不滿，都認為天使球團釋出普荷斯是非常不留情面。
根據《Yahoo Sports》記者席維克（Chris Cwik）報導，普荷斯這10年來的確未能繳出應有表現，且本季獲得92個打席中，打擊率僅1成92，從2016年開始，打擊率就未曾超過2成45，天使生涯打擊三圍.256/.311/.447，貢獻222發全壘打，而隨著瓦許（Jared Walsh）逐漸散發明星特質，天使認為讓沃許有更多上場時間是合理選擇，因此只能與同一壘守位的普荷斯分道揚鑣。
天使釋出普荷斯後，名人堂球星「神之右手」馬丁尼茲就在推特寫道，「我知道榮耀是歸於上帝，而不是人們，這就是為什麼我對天使的可恥行徑並不感到驚訝，棒球界的每個人都為你驕傲，謝謝你曾是比賽中最優秀的球員。」
Albert @PujolsFive I know the glory is of God, not of man; that’s why I’m not surprised about the shameful way @Angels treated you and your legacy today.— Pedro Martinez (@45PedroMartinez) May 6, 2021
Everyone in baseball feels proud of you and the way you handled yourself. Thank you for being one of the best in the game 🇩🇴 pic.twitter.com/zqeiFKzAo9
同為多明尼加出生的「老爹」歐提茲，也在個人IG替好友打抱不平，「一路走來，你的職業生涯令人難以置信，是場內外最受歡迎的球員之一，我非常反對天使球團的舉動，這也造成許多球員及球迷不滿，我知道這是市場機制，但我仍希望你能按照自己意願選擇退役，你為棒球付出許多，很難取代像你這樣的人。」
席維克也指出，馬丁尼茲及歐提茲都希望普荷斯能自己決定職業生涯終點，而不是只能接受釋出命運，不過好消息是，普荷斯目前仍傾向延續職業生涯，並可能在本賽季結束前與其他球隊簽約，即便已不復當年明星身手，但以普荷斯的名氣也能在其他球隊留下歷史性的烙印。」
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