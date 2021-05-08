MiLB／「新竹大谷翔平」當旅美菜鳥 陳聖平動手動腳又動口

少有台灣人聽過位在加州中部的維塞利亞（Visalia），這小城鎮卻是20歲阿美族青年陳聖平今年的家，他在此展開職棒生涯，發揮打擊、施展腳程外，更要開口講英文。

老家台東的陳聖平在桃園長大，現役球星蔣智賢是他叫「哥哥」的遠房親戚。他就讀新竹市成德高中時，以打擊、投球與兼具多重守備位置的全方位表現，受到美國職棒響尾蛇青睞，畢業後以30萬美元簽約金旅美。

受到疫情影響，陳聖平職棒生涯第一個球季延後了一年，5月4日他披上小聯盟低階1A的維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide）戰袍，在開幕戰擔任先發游擊手、打第5棒，單場敲出2支安打，包括二壘安打。

賽後在個人臉書秀出生涯首安的那一顆球，這對高中畢業就旅美工作的陳聖平意義重大，特別是在疫情之下打球，除了精進球季還要小心防疫。

高中有個外號叫「新竹大谷翔平」，陳聖平學生時代9個位置都能勝任，堪稱萬用工具人，不過進入職業層級之後，球隊將他定位游擊手兼練二壘。身高175公分的他在球隊裡顯得嬌小，但擁有力量，春訓練習賽敲出1支全壘打。

陳聖平接受中央社訪問談到本季目標，球隊下達指令，希望他從小聯盟的起步階段就練出腳程，春訓期間教練經常下達盜壘戰術。對於本季，陳聖平把目標放在上壘率，增加在壘包之間發揮腳程的機會。

20歲的年輕球員陳聖平（左）展開美國職棒小聯盟生涯，他為自己設下目標，勇於開口與隊友溝通，希望這一年加強英文。 中央社

打擊、跑壘之外，開口講話是來到美國打球的一大挑戰，儘管隊上有英文流利的台灣隊友林家正幫忙，陳聖平仍然自我要求，把握機會與隊友聊天，嘗試獨自外出買東西。

陳聖平說，比較重要的場合，例如與教練開會的時候，林家正會在旁邊幫忙傳達，其他時候大多靠自己，很多時候話到嘴邊，不知道怎麼講，但還是嘗試「用很破的英文去溝通」。

他說：「我會找隊友說，我教你中文，你教我英文。隊友也很好，會教我什麼東西要怎麼講，目前還是有一點小小隔閡，但這是我的課題，希望這一年可以把英文學好。」

對陳聖平來說，隊友林家正的協助更多是文化適應的層面，「家正在美國很久，他很常告訴我這邊的文化習慣，特別是美國球隊文化，教練喜歡經常開口、大方的球員，有問題就互相溝通，教練很喜歡幫助願意開口的選手」。

抱著一定要開口的心情，陳聖平說，去年來美國秋訓還「有點怕怕的」，今年教練再看到他，都誇他英文變好了

在隊友林家正的眼裡，陳聖平勇於開口，適應得很好，特別他身為游擊手，在場上必須跟內外野的隊友溝通。林家正更欣賞陳聖平活潑外向的個性，每天到球場都保持開心狀態，面對漫長乏味的球季，能夠保持這樣的熱情很重要。