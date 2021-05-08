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MLB／用普荷斯取代張育成非豪賭 球評建議印地安人出手

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
現任ESPN球評的培瑞茲（Eduardo Perez）認為，普荷斯與印地安人會是天作之合，可以立即補強一壘戰力。 法新社
現任ESPN球評的培瑞茲（Eduardo Perez）認為，普荷斯與印地安人會是天作之合，可以立即補強一壘戰力。 法新社

41歲準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）一夕失業，等待能給他更多出賽機會的新東家出現，外界將目光掃向印地安人隊，具備13年大聯盟資歷、現任ESPN球評的培瑞茲（Eduardo Perez）認為，普荷斯與印地安人會是天作之合。

培瑞茲表示，「我認為印地安人會是最適合他的球隊，不只是因為他能讓包爾斯（ Jake Bauers）、張育成負責的一壘戰力升級，也因為這支球隊目前在分區保有競爭力。」

培瑞茲指出，印地安人原本團隊薪資約在1億美元，今年降到5400萬美元，簽下普荷斯只需要老將最低薪，所以這對印地安人的薪資結構幾乎沒有影響，「這不是豪賭，因為你一定可以獲得戰力升級，即便只是很微小。」

他進一步指出，印地安人的另一優勢，就是總教練法蘭柯納（Terry Francona）懂得如何調度老將，普荷斯若能加入印地安人，一定可以帶來火花，「此時此刻，我認為印地安人就是最適合普荷斯的地方。」

印地安人 培瑞茲 普荷斯

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