聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／用普荷斯取代張育成非豪賭 球評建議印地安人出手
41歲準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）一夕失業，等待能給他更多出賽機會的新東家出現，外界將目光掃向印地安人隊，具備13年大聯盟資歷、現任ESPN球評的培瑞茲（Eduardo Perez）認為，普荷斯與印地安人會是天作之合。
培瑞茲表示，「我認為印地安人會是最適合他的球隊，不只是因為他能讓包爾斯（ Jake Bauers）、張育成負責的一壘戰力升級，也因為這支球隊目前在分區保有競爭力。」
培瑞茲指出，印地安人原本團隊薪資約在1億美元，今年降到5400萬美元，簽下普荷斯只需要老將最低薪，所以這對印地安人的薪資結構幾乎沒有影響，「這不是豪賭，因為你一定可以獲得戰力升級，即便只是很微小。」
他進一步指出，印地安人的另一優勢，就是總教練法蘭柯納（Terry Francona）懂得如何調度老將，普荷斯若能加入印地安人，一定可以帶來火花，「此時此刻，我認為印地安人就是最適合普荷斯的地方。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言