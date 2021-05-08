MiLB／美式捕手養成記 林家正掌握溝通力

過去20多年，台灣80多名挑戰美國職棒的球員裡，捕手是稀有動物；23歲的林家正是最新一位旅美蹲捕的台將，與前輩不同的是，他擁有美國大學校隊資歷，語言溝通上享有優勢。

2003年，武昭關成為台灣首位旅美捕手，18年來台灣捕手僅武昭關、陳家駒、陳俊秀、蔡孟修、張進德、吉力吉撈．鞏冠（原名朱立人）等6人進入美國職棒小聯盟體系，占歷年所有旅美球員7%。

棒球是團隊運動，無論比賽或練習，隊友教練之間的溝通很重要，語言是許多球員旅美的最大挑戰，但這點正好是林家正的優勢。他高中留美，畢業於棒球名校亞利桑那州立大學（ASU），7年來融入美式生活。

林家正2019年成為第一位經大聯盟選秀而進入美國職棒體系的台灣人，但去年小聯盟球季因疫情取消，生涯第一個完整球季延到今年，5月分發到響尾蛇低階1A的維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide）。

林家正5日接受中央社訪問談本季目標，除了打擊、守備穩定表現外，身為捕手最重視場上的領導能力。他說：「捕手的功能就是在場上幫助投手，與投手和教練溝通，降低失分，提高贏球的機會。」

低階1A是小聯盟起點，未來幾年，面對日復一日不斷重複的訓練比賽，大學畢業生年紀的林家正已有心理準備，他認為保持心態穩定是最重要的課題，對數據不會太在意。

林家正說：「從小到大打球這麼久，自己的狀況自己最清楚，保持穩定的心態最重要，打得好的時候保持下去，打不好的時候也不喪氣，這就是我今年打球的目標。」

林家正在大學校隊是攻擊型捕手，經常安排在中心棒次，但進了職業球隊之後，5日本季首戰卻打第9棒，可見職業與學生球隊的水準差異。林家正談到今年的打擊策略，不刻意追求全壘打，而是「把球打強，打二壘安打」。

5日在主場的本季第一場出賽，林家正驗證了他「把球打強」的攻擊心態，3個打數敲出2支安打，包括1支二壘安打，為今年球季打出一個好的開始。