MiLB／獨眼龍也能打棒球！ 羅賓森拼回巨人3A創動人奇蹟

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

去年開槍自盡未成的羅賓森（Drew Robinson），歷經1年調整身心狀態後，並於今(7)日進入巨人3A球隊的開幕戰名單上，最快將在明天上場獻技，日前羅賓森接受《ESPN》訪問，雖然自己舉槍自盡導致右眼失明，但仍對即將到來的比賽感到非常興奮。

去年4月，羅賓森因不堪受憂鬱症長期侵擾，在自家客廳試圖開槍自盡，雖然子彈貫穿了他的頭部，但奇蹟的是20小時之後羅賓森竟醒了過來，並立刻撥打911求救。雖然子彈造成羅賓森頭部大量出血，不過並沒有影響到大腦與主動脈，而羅賓森也付出右眼失明的代價，這一年多以來，羅賓森努力從自殺的傷痛中走出，也不吝分享自己遭遇幫助他人。

「我不知道我是否能夠完整形容我對接下來這六場比賽有多麼興奮，但我瞭解這將是另一次強大的挑戰，我已經準備好了」，羅賓森接受《ESPN》訪問時說道，「賽程在明天開始，但我昨晚已經很難入睡了，因為我對即將到來的比賽感到相當興奮。」

休賽季期間，羅賓森努力克服障礙，以往擔任外野手位置的他，春訓期間改練挑戰性更大的游擊手，並在家人及朋友見證之下，擊出復出之後首支全壘打，驚人運動能力讓現場觀眾簡直不敢置信，而這支全壘打也讓羅賓森相信自己絕對能重回球場上，最終也獲巨人3A肯定，將羅賓森列入開季名單當中，在自戕未成生還後，羅賓森再度創造生命奇蹟。