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MLB／「瘋邦」歸位！ 邦賈納近4戰大復活繳鬼神防禦率

聯合新聞網 / 綜合報導
邦賈納（Madison Bumgarner）大復活！近4戰防禦率僅1.17 美聯社。
邦賈納（Madison Bumgarner）大復活！近4戰防禦率僅1.17 美聯社。

今(7)日響尾蛇作客馬林魚之戰，推出狀況漸入佳境的王牌邦賈納（Madison Bumgarner）登板先發，揮別開季陰霾，邦賈納主投6局僅被敲出2安失1分，送出7張國王笑臉，而無奈的是自家打線也遭封鎖，最終馬林魚以3比1取勝。

響尾蛇在2019年休賽季，以5年8500萬美元（約新台幣24億）簽下邦賈納，期盼他帶來3奪世界大賽冠軍的經驗，不料去年在縮水賽季，邦賈納防禦率來到不符身價的6.48，被外界稱為最失敗的投資之一，直至本季初仍無法走出低潮。

邦賈納今日面對馬林魚打線，主投6局被敲出2安，丟掉的唯一一分是羅哈斯（Miguel Rojas）的首局首打席全壘打，但仍完成本季第二度優質先發，美中不足的是隊友火力也形同死水，響尾蛇最終以2分之差落敗，邦賈納無關勝負。

雖然無法回到過往完投且自敲打點的主宰級身手，不過就邦賈納近4場先發內容來看，在23局中僅丟3分，飆出25次三振只有2保送，防禦率僅有1.17，距離重回王牌身手已經不遠。

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