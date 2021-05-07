MLB／天使釋出普荷斯 紅雀老戰友莫里納發文盼重聚

天使今(7)日宣布將準名人堂級的球星普荷斯（Albert Pujols）釋出，引發外界猜想這位素有「生化人」稱號的名將，下一步該何去何從？而紅雀的老戰友莫里納（Yadier Molina）也在普荷斯遭釋出的消息後不久，在個人IG貼出兩人合照並表達重聚意圖，似乎有意與老隊友同隊再戰。

普荷斯職業生涯始於紅雀，在聖路易11個球季共繳2073安、445轟及1329分打點，拿下過新人王及3座國聯年度MVP獎項，9度入選全明星賽，並於2011年帶領紅雀奪下世界大賽冠軍，隨後以10年2億5400萬美金的合約投入天使懷抱。

比普荷斯晚3年出道，也是紅雀隊史重要球星的鐵捕莫里納，在普荷斯遭釋出後不久，於個人IG貼上2人交換球衣的合照，以西班牙文寫下，「聚一聚吧？兄弟」，再用英文寫：「最後一舞？兄弟」，似乎表達與老隊友同隊再戰的意願。

不過普荷斯若重返紅雀，可能也沒有太多發揮空間，主戰一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）雖然打擊成績不復以往，但在防守上仍可提供實質幫助，而紅雀又隸屬於國家聯盟，儘管球員工會季前曾提出兩聯盟全面實施指定打擊制，但仍不被大聯盟官方所接受。