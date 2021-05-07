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MLB／美媒揭談判過程 普荷斯不願退出先發成分手天使主因

聯合新聞網 / 綜合報導
天使今日釋出準名人堂球星普荷斯，《今日美國》揭露雙方談判過程，普荷斯不願退出先發，才讓雙方決定分道揚鑣。 美聯社
天使今日釋出準名人堂球星普荷斯，《今日美國》揭露雙方談判過程，普荷斯不願退出先發，才讓雙方決定分道揚鑣。 美聯社

天使今日投下震撼彈，宣布將DFA(指定轉讓)陣中準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols），雙方未能走完合約最後1年，引起外界質疑。《今日美國》揭露雙方談判過程，普荷斯不願退出先發，才讓雙方決定分道揚鑣。

壓垮駱駝的最後一根稻草，發生在天使前役對光芒的先發打線。當天厄普頓（Justin Upton）、瑞登(Anthony Rendon)因傷未出賽，而該場先發投手大谷翔平並未同場二刀流，理應上普荷斯應能掙得先發DH位置。尤其光芒表定左投亞布洛（Ryan Yarbrough）將在假先發後登板中繼，普荷斯對他握有對戰優勢，9個打數敲出6安，另有2轟及2支二安，貢獻7分打點，但最終仍未排上先發名單，甚至整場坐滿板凳讓他非常不滿。

事實上教頭麥登(Joe Maddon)稍早前才告知普荷斯本周會先發出賽，但賽前交出名單後暗示他「情況已變」，而數小時後就遭天使釋出。

根據報導，雙方當晚展開會談，過程中普荷斯拒絕退休，也明確表達不願擔任板凳球員，而天使也不想讓他常駐先發，於是雙方決定和平分手。天使總裁卡皮諾（John Carpino）表示，「我們與他討論了好幾種方案，但最終DFA方案獲得最大的共識」。

麥登則說，「普荷斯不願在球團好意安排下擔任板凳球員，這是屬於他的自尊。」天使總管梅納西（Perry Minasian)進一步說明，「若將普荷斯放在板凳、無法固定出賽，對他不是好事，對球隊也不好。我們認為這是現階段對球團最好的決定」。

「談判過程很和平沒有衝突或爭吵，就是不斷的溝通意見，普荷斯也充分了解我們的處境」，梅納西這麼強調。

普荷斯本季在一壘、DH兩個位置上遊走，至今僅有低迷的0.198打擊率以及0.622的OPS值，但陣中瓦許（Jared Walsh）、大谷翔平雙雙展火燙手感，讓普荷斯如同雞肋般毫無作用，也漸漸失去發揮舞台。

普荷斯 天使

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