MLB／亞土維逆轉轟讓洋基球迷閉嘴 教頭：沒有更好的劇本了

面對洋基球迷漫天噓聲，亞土維（Jose Altuve）選擇最好的回應方式，就是在生日這天敲出逆轉3分砲！

太空人在系列賽三連戰中已先吞下兩敗，而今(7)日又面對洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)的強力封鎖，7局打完陷入落後局面，遭到橫掃或許是不可避免之事，但太空人發揮頑強韌性，靠著今日壽星亞土維的三分砲在內，太空人在7、8、9局合力攻下6分逆轉戰局，終於以7比4在系列戰中扳回一城。

太空人在2017年奪下世界大賽冠軍，但也在同年爆發作弊事件，引起全聯盟多數球隊不滿，其中當年在美聯冠軍賽落敗的洋基，讓紐約球迷更是對太空人恨之入骨，在此系列賽主場迎戰太空人時，洋基球迷也逮到機會報以噓聲伺候。

靠著柯爾7局失2分好投取得領先的洋基，出動鐵牛棚把關最後勝利，不過卻未能如願，8上太空人1分落後，先是以2支安打上壘，輪到今天過31歲生日的亞土維上場打擊，面對滿場鼓譟的洋基球迷，亞土維顯然更加享受這氛圍，瞄準葛林(Chad Green)96英哩內角速球，一棒轟向左外野404英呎逆轉3分砲，將比數改寫為5比3，讓原本喧囂的洋基球場頓時安靜下來，而亞土維這發3分砲成為球隊勝利打點。

這也是亞土維生涯首次在生日當天擊出全壘打，賽後他表示，「這感覺很棒，尤其是當我們陷入低潮的時候，又以逆轉勝來突破窘境，我認為這場勝利對我們來說是相當重要的。」而這系列3戰被洋基球迷噓爆的他也表示，「你不會想被任何人以噓聲對待，我上了場就只想盡全力幫球隊贏球，如此而已」。

同是被噓爆的一員，隊友麥卡勒斯(Lance McCullers)也給亞土維溫暖，「看到他開轟對我們休息室意義重大，我相信對他也是，尤其能在生日開轟更特別。」

教頭貝克(Dustin Baker)更直接說這是回應噓聲最好的方式：「你寫不出更好的劇本了，這一擊真的非常巨大，讓全場球迷安靜了好一陣子，我無法形容在休息區的我們有多麼為亞土維開心。」