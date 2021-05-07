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MLB／靠內安從一壘回本壘得分 洋基托瑞斯上演神奇跑壘
洋基今(7)日主場迎戰太空人，推出王牌先發柯爾(Gerrit Cole)力拼三戰橫掃，不料卻遭太空人在後段逆襲，以4比7不敵對手，但在比賽中卻出現神奇一幕，洋基明星游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）僅靠著一壘安打，從一壘快馬加鞭回到本壘攻下分數，就連洋基總教練布恩(Aaron Boone)也大感不可思議。
8下托瑞斯率先安打上壘，面對下一棒採用左打的希克斯(Aaron Hicks)，太空人三壘手布萊格曼（Alex Bregman）移位至游擊防區，而希克斯隨後敲出二游方向平飛球，游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）第一時間沒擋下來，讓球滾向身後，而此時布萊格曼已補防二壘，眼見三壘成大空洞，托瑞斯奔向二壘後便埋頭攻向三壘。
而捕手馬多納度（Martin Maldonado）見狀也趕去三壘補位，無奈仍無法阻止托瑞斯，而眼見本壘再次鬧空城，托瑞斯沒有停下腳步，一同與馬多納度猶如跑百米般朝本壘奔去，最終還是讓托瑞斯順利得分，形成安打球沒有穿過內野，一壘跑者卻能夠回本壘得分的罕見情況。
關於該次跑壘，托瑞斯表示：「我知道那時候沒有人在本壘，我只是不斷的跑，我認為馬多納度無法比我先回本壘，所以我也抓緊這次機會。」而總教練布恩（Aaron Boone）也對托瑞斯的跑壘感到難以置信。
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