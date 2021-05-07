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MLB／大谷翔平創日籍打者最速10轟 重返全壘打王
天使隊投打「二刀流」大谷翔平昨天剛先發登板，今天回到打線立刻展現另一端天賦，對光芒隊3局下的一發兩分砲，也是本季第10轟，再度並列大聯盟全壘打王。可惜天使牛棚在第8局搞砸領先，甚至大失血狂丟7分，最終以3：8輸球，讓大谷的全壘打成為空包彈。
大谷翔平今天擔任先發第二棒、指定打擊，首打席被先發投手麥克休（Collin McHugh）三振，不過3局下面對弗萊明（Josh Fleming）投出的第一球，轟出428呎的超大號全壘打，幫助球隊擴大到3：0領先。
這發全壘打讓大谷翔平與紅襪隊馬丁尼茲（J.D. Martinez）、勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）並列，同以10轟位居全壘打王。
大谷翔平也刷新了日籍球員在大聯盟最快日期達成10轟紀錄，過去原是2004年洋基隊松井秀喜在6月4日達陣，大谷整整早了將近1個月。
而大谷翔平以野手28場出賽、116打席敲出10轟，也更新大聯盟日籍球員最快出場、打席10轟的紀錄，原紀錄保持人就是他自己，在2019年以44場出賽、180打席敲出10轟。
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