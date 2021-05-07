MLB／張育成陷入空前大低潮 美媒推薦普荷斯頂替他

今(7)日印地安人客場挑戰皇家，面對對方王牌左投達菲（Danny Duffy），台灣好手張育成再度先發上陣，2打數沒有安打演出，打擊率下降至1成40，終場印地安人以4比0擊敗皇家，儘管在4連戰中完成橫掃，拿下本季新高5連勝，不過《CBS Sports》對於印地安人一壘戰力仍有隱憂，球團可考慮簽下剛被天使釋出的老將普荷斯（Albert Pujols）強化火力。

張育成今以先發8棒一壘手出場，2上首打席一壘有人時敲出三壘方向滾地球形成雙殺打，5上則是擊出一壘界外飛球出局，6上皇家選擇將右投祖伯(Tyler Zuber)中繼，張育成也被包爾斯（Jake Bauers）代打換下，總計今日2打數沒有出現安打，打擊率下降為1成40。

自台灣時間4月20面對紅人揮出單場雙安後，連同今日張育成共獲24個打數僅有1安，而與他共同分擔一壘位置的包爾斯也好不到哪去，僅有1成88、1轟及4打點的成績，負擔守備責任較輕的角落內野卻產出低效的打擊數據，兩人表現都讓外界無法接受。

普荷斯（Albert Pujols）遭到天使釋出，美媒建議印地安人可簽下他來取代張育成。 美聯社

《CBS Sports》指出，印地安人或許可考慮剛被天使釋出的普荷斯，目前印地安人以17勝13負暫居美中第一，在球隊仍有一定競爭力的情況下，簽下普荷斯也不失為一個好選擇，而報導內也提到，老東家紅雀、拉魯薩（Tony La Russa）所執教的白襪、洋基及紅人，都是普荷斯可能的下家。