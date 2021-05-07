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MiLB／台將前線奮戰 仍施打疫苗不輕忽防疫

中央社 / 加州維塞利亞6日專電
美國職棒小聯盟2021年球季開打，台灣球員林家正表示，儘管球員大多已經接種疫苗，但防疫工作仍不輕忽。中央社
美國職棒小聯盟2021年球季開打，台灣球員林家正表示，儘管球員大多已經接種疫苗，但防疫工作仍不輕忽。中央社

美國職棒小聯盟開打，台灣球員在美國除了精進球技還要小心防疫。效力響尾蛇1A的林家正說，打了疫苗還是不能輕忽，一旦確診要隔離10天無法比賽。

歷經1個月春訓，效力亞利桑那響尾蛇體系的捕手林家正、游擊手陳聖平5月分發到位在加州中部的維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide）。兩人在4日開幕戰當天接受中央社訪問，談到疫情下在美國打球的心情。

23歲的林家正是台灣第一位具美國大學校隊資歷、透過選秀進入美國職棒的球員。他2019年簽約後下半季在短期1A比賽，原訂2020年開始第一個完整球季，但去年小聯盟球季取消，他跟許多旅美球員一樣回台自主訓練。

林家正職業生涯才要起步就遇上疫情攪局，他以審慎樂觀的態度在疫情的前線打球。他說：「這是我是從小的目標，我不會因為疫情的關係就回台灣，這不是我。往好的方面想，每天可以打球就很幸福。」

另一名台灣選手陳聖平則是高中畢業之後獲得旅美機會，等了一年終於展開小聯盟生涯，他說：「這是我的工作，第一年才剛開始，不會因為疫情就想回台灣。」

跟大部分的隊友一樣，林家正與同樣來自台灣的陳聖平在春訓期間已經先後施打疫苗。林家正接種嬌生疫苗，陳聖平注射的是AZ疫苗，兩人都沒有特別感覺到有明顯副作用。

生牛皮隊發言人吉琳（Jill Gearin）向中央社記者表示，小聯盟球隊本季依照大聯盟規定，採取多項防疫措施，進行人員分層管控，賽前活動限在場外進行，球場內只有球員、教練及場務人員能夠進入，球員每個星期進行兩次檢測。

陳聖平表示，球隊規定在室內必須戴上口罩，球員之間保持社交距離，一切飲食都改在戶外。

林家正說，在疫情之下打球，除了保持球技之外，防疫更要做好。球隊每個星期進行兩次PCR檢測，如果驗出確診，必須要離開球隊隔離10天，在球季進行中突然10天不能比賽，對運動員來說是很大的影響。

林家正 小聯盟

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