MLB／天使釋出普荷斯撼聯盟 球團開記者會解釋原因

天使隊今天拋出震撼彈,宣布將準名人堂級的普荷斯(Albert Pujols)釋出,沒能走完10年合約的最後一年,這項決定引起外界疑惑,記者會中解釋,是為了給大谷翔平、瓦許(Jared Walsh)等人更多成長空間。

天使隊今天將普荷斯放入指定轉讓名單(DFA),沒有意外出現,最終會走向釋出,天使隊第一時間發表的聲明中並未解釋原因,僅表示感激他將生涯大半時刻奉獻給天使隊,無論場內外都展現名人堂等級的影響力,給予他最大感謝。

The #Angels announced today that the Club has designated Albert Pujols for assignment. pic.twitter.com/SCRz78kXcf