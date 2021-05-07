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MLB／天使釋出普荷斯撼聯盟 球團開記者會解釋原因

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
天使隊今天拋出震撼彈，宣布將準名人堂級的普荷斯（Albert Pujols）釋出，球團也招開記者會解釋原因。 美聯社
天使隊今天拋出震撼彈，宣布將準名人堂級的普荷斯（Albert Pujols）釋出，球團也招開記者會解釋原因。 美聯社

天使隊今天拋出震撼彈，宣布將準名人堂級的普荷斯（Albert Pujols）釋出，沒能走完10年合約的最後一年，這項決定引起外界疑惑，記者會中解釋，是為了給大谷翔平、瓦許（Jared Walsh）等人更多成長空間。

天使隊今天將普荷斯放入指定轉讓名單（DFA），沒有意外出現，最終會走向釋出，天使隊第一時間發表的聲明中並未解釋原因，僅表示感激他將生涯大半時刻奉獻給天使隊，無論場內外都展現名人堂等級的影響力，給予他最大感謝。

41歲的普荷斯生涯自2001年從紅雀隊起步，拿下過國聯新人王，2005、2008、2009年更獲選MVP，2011年與天使隊簽下10年、2.4億美元合約，21年的職棒生涯累積667轟、3253支安打、2112分打點，進入名人堂只是時間問題。

釋出準名人堂級人物，一篇聲明當然不夠，天使隊隨後也召開記者會，由總管梅納西（Perry Minasian）、總裁卡皮諾（John Carpino）以及教頭麥登（Joe Maddon）出席。

梅納西解釋，主要還是上場時間，一壘有新秀瓦許，大谷翔平是指定打擊，如果將普荷斯放在板凳、無法固定出賽，對他不是好事，對球隊也不好。

麥登表示，自己前幾天才跟普荷斯說，這周會安排他出賽，不過事情有了變化，他也知道目前狀況，「這給予其他人成長的空間，世界就是這樣運作的。」

卡皮諾則表示，普荷斯無論在場內外都有很大成就，但這就是棒球有時會發生的事，球團給予他最大尊重，而他在天使隊立下不少里程碑，這也是球迷會珍惜的地方。

天使 普荷斯 名人堂

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