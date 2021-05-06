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MLB／梁玹種圓先發美夢 3.1局飆8K破隊史紀錄
遊騎兵韓籍投手梁玹種今（6日）一圓美夢，完成在大聯盟擔綱先發投手的夢想，雖然他只投3.1局失1分，不過送出多達8次三振，甚至改寫隊史紀錄。
日前因遊騎兵先發投手有原航平進入傷兵名單，原本定位為後援投手的梁玹種有了登板先發的機會，他表示自己相當適應新角色，畢竟在韓職時期的定位就是先發投手。
梁玹種今天主投3.1局用66球，挨4安失1分，其中10個出局就有8個是透過三振，成為自1980年的達爾文（Danny Darwin）後第一位能在3.1局以下送出8次三振以上的球員。雖然投不滿5局無緣勝投，但遊騎兵最終仍以3：1擊敗雙城，頂替先發的他仍是有功。
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