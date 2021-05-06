MiLB／鄧愷威先發4.1局失3分 林家正敲雙安跑回2分

旅美巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟高階1A先發出賽，為本季首度亮相，投4.1局被敲3支安打，包含1發陽春全壘打，最後共失3分；低階1A的林家正則是演出2安打、跑回2分的表現。

22歲的鄧愷威2018年加入美職雙城隊，2019年季中被交易轉戰巨人隊，當年繳出7勝0敗、防禦率1.58的優異成績。鄧愷威今年春訓首度受邀參加大聯盟春訓，為唯一的台灣投手，於3月中被下放小聯盟，小聯盟賽季昨天開打，他被分配到高階1A的尤金翠玉隊（EugeneEmeralds）。

1局下鄧愷威遇到亂流，被敲了2支安打，加上1次保送，失掉2分；不過第2局及第3局回穩，都演出3上3下；4局下送出三振後，被托格利亞（Michael Toglia）轟出陽春全壘打，但接下來連續解決2名打者；5局下則是送出三振與保送後，換下場休息。

總計鄧愷威投4.1局，被敲3支安打，投2次保送、5次三振，失掉3分。鄧愷威的隊友攻勢串連，4局上羅比（Sean Roby）轟出2分砲，6局上更是靠著4支安打、對方失誤和保送，攻下4分大局；7局上再添2分，終場以8比6擊退洛磯隊高A。

低階1A的賽事，響尾蛇隊的捕手林家正、游擊手陳聖平今天同場出賽，林家正打第9棒、陳聖平打第5棒。3局下林家正敲出二壘安打，並靠著隊友也敲安打跑回本壘；5局下一壘有人時，林家正再敲安打，且隊友武科維奇（A.J. Vukovich）轟出逆轉3分砲，林家正也回來得分；6局下遭到三振，9局下選到保送。

總計林家正3打數敲出2支安打，跑回2分，選到1次保送，本季首場出賽就有好表現；陳聖平則是4打數沒有敲出安打，吞下2次三振。