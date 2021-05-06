快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／鄧愷威先發4.1局失3分 林家正敲雙安跑回2分

中央社 / 台北6日電
林家正。 報系資料照
林家正。 報系資料照

旅美巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟高階1A先發出賽，為本季首度亮相，投4.1局被敲3支安打，包含1發陽春全壘打，最後共失3分；低階1A的林家正則是演出2安打、跑回2分的表現。

22歲的鄧愷威2018年加入美職雙城隊，2019年季中被交易轉戰巨人隊，當年繳出7勝0敗、防禦率1.58的優異成績。鄧愷威今年春訓首度受邀參加大聯盟春訓，為唯一的台灣投手，於3月中被下放小聯盟，小聯盟賽季昨天開打，他被分配到高階1A的尤金翠玉隊（EugeneEmeralds）。

1局下鄧愷威遇到亂流，被敲了2支安打，加上1次保送，失掉2分；不過第2局及第3局回穩，都演出3上3下；4局下送出三振後，被托格利亞（Michael Toglia）轟出陽春全壘打，但接下來連續解決2名打者；5局下則是送出三振與保送後，換下場休息。

總計鄧愷威投4.1局，被敲3支安打，投2次保送、5次三振，失掉3分。鄧愷威的隊友攻勢串連，4局上羅比（Sean Roby）轟出2分砲，6局上更是靠著4支安打、對方失誤和保送，攻下4分大局；7局上再添2分，終場以8比6擊退洛磯隊高A。

低階1A的賽事，響尾蛇隊的捕手林家正、游擊手陳聖平今天同場出賽，林家正打第9棒、陳聖平打第5棒。3局下林家正敲出二壘安打，並靠著隊友也敲安打跑回本壘；5局下一壘有人時，林家正再敲安打，且隊友武科維奇（A.J. Vukovich）轟出逆轉3分砲，林家正也回來得分；6局下遭到三振，9局下選到保送。

總計林家正3打數敲出2支安打，跑回2分，選到1次保送，本季首場出賽就有好表現；陳聖平則是4打數沒有敲出安打，吞下2次三振。

林家正 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／無四死、無失誤的無安打比賽 明斯創大聯盟紀錄

MLB／林子偉遭下放小聯盟 開季台將只剩張育成

MLB／愛爾達宣布大聯盟天天播 從早到晚看棒球

MLB／巨人下放25人 鄧愷威本季確定小聯盟出發

相關新聞

MLB／大谷翔平創日籍打者最速10轟 重返全壘打王

天使隊投打「二刀流」大谷翔平昨天剛先發登板，今天回到打線立刻展現另一端天賦，對光芒隊3局下的一發兩分砲，也是本季第10轟...

MLB／天使釋出普荷斯撼聯盟 球團開記者會解釋原因

天使隊今天拋出震撼彈，宣布將準名人堂級的普荷斯（Albert Pujols）釋出，沒能走完10年合約的最後一年，這項決定...

MLB／張育成陷入空前大低潮 美媒推薦普荷斯頂替他

今(7)日印地安人客場挑戰皇家，面對對方王牌左投達菲（Danny Duffy），台灣好手張育成再度先發上陣，2打數沒有安打演出，打擊率下降至1成40，終場印地安人以4比0擊敗皇家，儘管在4連戰中完成橫

MLB／亞土維逆轉轟讓洋基球迷閉嘴 教頭：沒有更好的劇本了

面對洋基球迷漫天噓聲，亞土維（Jose Altuve）選擇最好的回應方式，就是在生日這天敲出逆轉3分砲！ 太空人在系列賽三連戰中已先吞下兩敗，而今(7)日又面對洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)

MLB／靠內安從一壘回本壘得分 洋基托瑞斯上演神奇跑壘

洋基今(7)日主場迎戰太空人，推出王牌先發柯爾(Gerrit Cole)力拼三戰橫掃，不料卻遭太空人在後段逆襲，以4比7不敵對手，但在比賽中卻出現神奇一幕，洋基明星游擊手托瑞斯（Gleyber Tor

MLB／今日戰績表 亞土維生日超前三分砲太空人中止洋基連勝

MLB今日戰績表 太空人 7:4 洋基 釀酒人 0:2 費城人 老虎 9:12 紅襪 遊騎兵 4:3 雙城 大都會 4:1 紅雀 印地安人 4:0 皇家 藍鳥 10:4 運動家 勇士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。