MLB／賈瑞特叫囂被禁賽7場 包爾為前隊友喊冤：沒道理

2日時紅人隊投手賈瑞特（Amir Garrett）三振瑞佐（Anthony Rizzo）後的囂張行徑讓兩隊爆發衝突，除了板凳清空外，曾與其有過節的巴耶茲（Javier Baez）也亮出中指回擊，近日大聯盟作出判決：賈瑞特禁賽7場，其餘選手皆沒有判罰，這讓本季轉戰道奇的塞揚投手包爾（Trevor Bauer）大感不可思議，他替前隊友賈瑞特喊冤：「實在是沒道理。」

包爾為此特地做了一支影片放進個人頻道，他表示自己對聯盟的裁決感到不解，「賈瑞特當時的確是說了些什麼，不過他面對著的是本壘板，可能是對著本壘板叫囂，也可能是對著捕手或自己叫囂，但顯然不是對著被三振的瑞佐（Anthony Rizzo），因為後者已經走下場了。」「結果這時候從小熊休息室傳出針對賈瑞特的攻擊性言論，我不知道是誰，可能是巴耶茲或其他人。」「所以導致板凳清空的是誰？顯然不是賈瑞特，結果受罰的只有他，這實在沒道理。」

紅人隊投手賈瑞特日前三振小熊打者瑞佐後叫囂引發衝突，遭大聯盟禁賽7場。 法新社

另外包爾也對聯盟判罰的尺度感到不解，他引用過去自己還在紅人時期，賈瑞特一人單挑整個海盜隊休息室為例，「當時賈瑞特被判罰禁賽8場，這可以理解，畢竟是由他開始挑釁，並導致板凳清空。」「但今天，賈瑞特只是對著空氣叫囂，甚至導致板凳清空的元兇還不是他，還得接受7場禁賽，我實在不懂。」

最後包爾也提到，他認為投手應該盡情在場上宣洩自己的情緒：「就像賈瑞特一樣，我現在也是。」「過去我還在印地安人隊時，一直在控制自己的肢體語言，我很討厭那樣，我們需要的是能把情緒展現在賽場上的人，三振對方時可以大吼、拍胸脯，讓觀眾知道你在乎這場比賽的勝負。」