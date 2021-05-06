MLB／今日戰績表 洋基史丹頓猛打太空人拉出5連勝

今(7)日印地安人客場挑戰皇家，面對對方王牌左投達菲（Danny Duffy），台灣好手張育成再度先發上陣，2打數沒有安打演出，打擊率下降至1成40，終場印地安人以4比0擊敗皇家，儘管在4連戰中完成橫

2021-05-07 12:17