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MLB／今日戰績表 洋基史丹頓猛打太空人拉出5連勝
MLB今日戰績表
白襪 0:1(10局) 紅人
巨人 5:6 洛磯
金鶯 6:0 水手
大都會 1:4(7局) 紅雀
大都會 7:2(7局) 紅雀
響尾蛇 0:8 馬林魚
太空人 3:6 洋基
勇士 5:3 國民
釀酒人 4:5 費城人
老虎 6:5(10局) 紅襪
遊騎兵 3:1 雙城
道奇 5:6(11局) 小熊
印地安人 5:4 皇家
海盜 2:4 教士
光芒 3:1 天使
藍鳥 9:4 運動家
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 太空人 vs. 洋基
01:05 釀酒人 vs. 費城人
01:10 老虎 vs. 紅襪
01:10 遊騎兵 vs. 雙城
01:15 大都會 vs. 紅雀
02:10 印地安人 vs. 皇家
03:37 藍鳥 vs. 運動家
04:05 勇士 vs. 國民
06:40 響尾蛇 vs. 馬林魚
09:38 光芒 vs. 天使
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