MLB／大谷美技笑接強襲球 主播配旁白「抱歉我就是這麼強」

天使隊「二刀流」大谷翔平今天(6日)再度站上投手丘,面對去年美聯冠軍光芒,他主投5局無失分,3局上面對打者米道斯(Austin Meadows)敲出投手方向強襲球時還秀了一手美技,讓主播忍不住替他設計對白:「抱歉,我就是這麼強。」

據大聯盟《Statcast》數據顯示,米道斯擊出的這顆強襲球的擊球初速高達94英里,剛好直擊大谷翔平的手套,然而球在一個彈跳後沒有落地,反而被反應迅速的大谷翔平用右手徒手接住。

《Bally Sports West》的主播配上旁白:「抱歉,我就是這麼強。(Sorry, I'm too strong and too skilled.)」天使主播拉許(Trent Rush)也驚訝道:「他可以拿到幾張金手套選票吧?」

大谷翔平此役合計主投5局只被敲1支安打無失分,7次三振卻也送出6次保送,84顆球當中僅有47顆好球,6局留下兩名打者在壘上後退場,雖然當局的後援投手安全下庄,可惜勝投資格被光芒隊勞爾(Brandon Lowe)7局的三分砲一棒擊碎,第二勝還得再等等。