聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷美技笑接強襲球 主播配旁白「抱歉我就是這麼強」
天使隊「二刀流」大谷翔平今天（6日）再度站上投手丘，面對去年美聯冠軍光芒，他主投5局無失分，3局上面對打者米道斯（Austin Meadows）敲出投手方向強襲球時還秀了一手美技，讓主播忍不住替他設計對白：「抱歉，我就是這麼強。」
據大聯盟《Statcast》數據顯示，米道斯擊出的這顆強襲球的擊球初速高達94英里，剛好直擊大谷翔平的手套，然而球在一個彈跳後沒有落地，反而被反應迅速的大谷翔平用右手徒手接住。
《Bally Sports West》的主播配上旁白：「抱歉，我就是這麼強。(Sorry, I'm too strong and too skilled.)」天使主播拉許（Trent Rush）也驚訝道：「他可以拿到幾張金手套選票吧？」
大谷翔平此役合計主投5局只被敲1支安打無失分，7次三振卻也送出6次保送，84顆球當中僅有47顆好球，6局留下兩名打者在壘上後退場，雖然當局的後援投手安全下庄，可惜勝投資格被光芒隊勞爾（Brandon Lowe）7局的三分砲一棒擊碎，第二勝還得再等等。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言