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MLB／大谷翔平5局無失分退場 場邊嘟嘴不甘心

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
投手大谷雖然先發5局無失分，然而壞球實在太多，6局連續2次保送後被換下，退場時一臉不甘心的樣子。 路透社
投手大谷雖然先發5局無失分，然而壞球實在太多，6局連續2次保送後被換下，退場時一臉不甘心的樣子。 路透社

天使隊投打二刀流大谷翔平今天回到投手身分，不過暫時封印一刀，不兼任指定打擊、專心投球，雖然先發5局無失分，然而壞球實在太多，6局連續2次保送後被換下，大谷退場時一臉不甘心的樣子。

大谷翔平原訂4日先發登板，不過因前一天被觸身球擊中手肘，這兩天專心當打者，今天再上投手丘面對光芒隊，不過不再兼任指定打擊。

大谷今天首局就投出2次四壞保送，第2局被菲力普斯（Brett Phillips）敲出唯一一支安打，但接下來局局讓人上壘，直到5局才投出三上三下，不過6局一開始投出一顆好球後，連投8顆壞球，即使用球數未破百，也被換下投手丘。

知道自己要退場後，大谷翔平走下投手丘時臉上表情幾乎看得到「不甘心」三個字，也一度坐在板凳嘟起嘴巴，但也很快回到場邊為隊友加油，接手的羅德里奎茲（Chris Rodriguez）為他守住危機，讓筒香嘉智敲出雙殺打。

大谷翔平今天投84球只有47顆好球，5局投出7次三振，但也有多達6次四壞保送，最快球速99.8哩（約160.6公里），首次與同鄉筒香嘉智對決的結果，一次左外野飛球出局、一次四壞保送。

大谷退場時球隊以1：0領先，一度具有勝投候選人資格，不過光芒隊在7局上勞爾（Brandon Lowe）的一發三分砲，讓他確定無緣進帳本季第2勝。

大谷翔平 光芒 筒香嘉智

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