MLB／「父親在天上看這場無安打」 明斯球員生涯好勵志

在大聯盟投出一場無安打比賽，金鶯隊先發投手明斯（John Means）在今天之前完全沒想過，不過他相信當他踏上投手丘時，去年過世的父親一定在天上看著。

明斯今天面對水手隊，用113球完投9局，投出12次三振，沒有被敲出安打，沒有四壞保送、沒有觸身球，投出史上第一次沒有四死球、沒有失誤的無安打比賽，也幫助球隊以6：0獲勝。

明斯也成為金鶯隊史相隔52年後第一位獨立投出無安打比賽的投手，上一人是1969年的帕爾默（Jim Palmer），明斯表示：「我無法形容，感覺太瘋狂了，我想我還沒辦法消化這一切，但能夠與帕爾默相提並論，我想有什麼更好的事。」

水手隊全場唯一上壘，是3局下海格底（Sam Haggerty）靠著不死三振跑到一壘，但在盜二壘時出局，另外6局下穆林斯（Cedric Mullins）用滑接接殺一顆中外野飛球，8局下路易斯（Kyle Lewis）在全壘打牆邊接殺飛球，都幫助明斯守住無安打局面。

明斯投出無安打比賽後，全隊衝向他慶祝。 美聯社

2014年選秀會第11輪加盟金鶯隊，明斯到2018年才首次升上大聯盟，一度以為自己要開始準備履歷找工作，但隔年球速提升後站穩先發輪值，更入選明星賽，到今天投出無安打比賽，明斯說：「我完全沒想過會發生。」

回憶起小時候，明斯在「我的志願」上總是填寫「大聯盟球員」，但他從未想過會成真，「我想我的故事告訴所有小朋友，有志者事竟成，希望未來的小朋友知道，即使他們一時被忽略，也是有機會的。」

這趟棒球路，明斯當然也要感謝父親的支持，不過他在去年因胰臟癌過世，明斯特別在手套繡上父親名字的縮寫「AM」，做為心靈支柱。

就連今天投出無安打比賽也是，明斯說：「我知道他在後面告訴我要投什麼球，我也告訴自己，他不會在意表現，只要我好好享受，他不在意成就，但這真的很特別，我想他會以我為傲。」