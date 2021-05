MLB／史丹頓成救世主！ 洋基戰績起飛關鍵

紐約洋基開季陷入低潮,季前被看好是奪冠大熱門的他們前17場只打出6勝11敗的難堪戰績,一度成為美聯爐主,想不到他們急起直追,接下來13場比賽贏了10場,包含今日又以6:3擊敗太空人、拉出5連勝後,數據指出他們贏球的關鍵在於投手群的復甦,另外陣中主砲史丹頓(Giancarlo Stanton)的爆發更被美媒稱為是救世主!

據《ESPN Stats & Info》推特指出,陣中投手群是帶起這波連勝關鍵要素,前17場的團隊自責分率3.47已經很優秀了,沒想到自4月22日之後僅2.36,掩蓋了陣中打擊不振的事實,淨勝分差也從-10到+28。

另外,陣中主砲史丹頓在打擊區的貢獻也功不可沒,前17場他的打擊率僅.158,近12場卻打出.477的驚人數據,今天對上太空人的比賽他再度繳出4支3,附帶一支二壘安打和兩分砲的成績,本季已累積8轟,打擊率回溫至破三成的.314,進攻指數(OPS)也上升到.953。

After starting the season 6-11, the Yankees have won 9 of their last 12 games.



They lead MLB with a 2.36 ERA since April 22nd and Giancarlo Stanton is batting .477 during that span, best in MLB. pic.twitter.com/FjaTM6I00s