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MLB／史丹頓成救世主！ 洋基戰績起飛關鍵
紐約洋基開季陷入低潮，季前被看好是奪冠大熱門的他們前17場只打出6勝11敗的難堪戰績，一度成為美聯爐主，想不到他們急起直追，接下來13場比賽贏了10場，包含今日又以6：3擊敗太空人、拉出5連勝後，數據指出他們贏球的關鍵在於投手群的復甦，另外陣中主砲史丹頓（Giancarlo Stanton）的爆發更被美媒稱為是救世主！
據《ESPN Stats & Info》推特指出，陣中投手群是帶起這波連勝關鍵要素，前17場的團隊自責分率3.47已經很優秀了，沒想到自4月22日之後僅2.36，掩蓋了陣中打擊不振的事實，淨勝分差也從-10到+28。
另外，陣中主砲史丹頓在打擊區的貢獻也功不可沒，前17場他的打擊率僅.158，近12場卻打出.477的驚人數據，今天對上太空人的比賽他再度繳出4支3，附帶一支二壘安打和兩分砲的成績，本季已累積8轟，打擊率回溫至破三成的.314，進攻指數（OPS）也上升到.953。
After starting the season 6-11, the Yankees have won 9 of their last 12 games.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 5, 2021
They lead MLB with a 2.36 ERA since April 22nd and Giancarlo Stanton is batting .477 during that span, best in MLB. pic.twitter.com/FjaTM6I00s
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