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MLB／無四死、無失誤的無安打比賽 明斯創大聯盟紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
金鶯明斯投出大聯盟史上第一次無安打、無四死球、無失誤的非完全比賽。 美聯社
金鶯明斯投出大聯盟史上第一次無安打、無四死球、無失誤的非完全比賽。 美聯社

金鶯隊先發投手明斯（John Means）今天對上水手隊，投出一場9局無安打比賽，率隊以6：0拿下勝利，特別的是，全場唯一上壘是12次三振中的1次不死三振，成為大聯盟史上第一次無安打、無四死球、無失誤、卻沒有成為完全比賽的無安打比賽

這是大聯盟本季第3場無安打比賽，明斯也成為金鶯隊史相隔52年後第一位投出無安打比賽的投手，金鶯隊史10場無安打比賽，只有明斯跟1969年的帕爾默（Jim Palmer）獨立投出，最近一次1991年是由4位投手接力完成。

明斯全場狀況極佳，只有在3局面對海格底（Sam Haggerty）投出的曲球誘使揮棒三振後，卻因球落地、滾到捕手身後，導致海格底跑上一壘，形成不死三振，所幸盜壘阻殺成功，最終仍是一場27上27下的比賽。

若沒有發生不死三振，明斯就能投出完全比賽！ 路透社
若沒有發生不死三振，明斯就能投出完全比賽！ 路透社

明斯用113球完投9局，投出12次三振，沒有四壞保送、沒有觸身球，沒有被敲出安打，紀錄上成為史上唯一一次沒有四死球、沒有失誤，卻沒有成為完全比賽的無安打比賽

「沒事，這會發生在任何人身上。」無緣完全比賽的明斯表示：「沒什麼大不了，我很開心投完這場比賽，如果完全比賽當然更開心，不過我之前老是在7局卡關，這已經是我投最長的比賽，能夠投到8、9局就很開心了，而且還是無安打比賽，我不在意錯過完全比賽。」

捕手塞維里諾（Pedro Severino）則說：「我應該要做好工作，擋住那球，所以當他想要盜二壘，我用吃奶力氣投往二壘、幫助明斯，他原本可以投出完全比賽，如果我沒有讓球穿過雙腿，我有點抱歉，但他還是投出一場無安打比賽，值得慶祝。」

海德（Brandon Hyde）認為是投捕之間的化學效應，才有了這場好比賽，兩人能夠掌握彼此的節奏，「你幾乎沒看到明斯搖頭，這節奏太棒了，塞維里諾也接得很好，我很為他驕傲，接到一場無安打比賽，這是他不會忘記的事。」

金鶯 大聯盟

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