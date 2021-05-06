金布洛爾終於重返榮耀 飛球比銳減是關鍵因素

經過2年的低潮後，熟悉的超級終結者金布洛爾(Craig Kimbrel)今年終於回來了。過去曾是全聯盟最佳終結者的他，2019年季中與小熊隊簽下3年4300萬的合約後，始終找不回過去的身手，2019和2020球季的防禦率分別為糟糕的6.53與5.28。而今年他的前11場出賽防禦率還是完美的0，直到第12場才失掉第1分自責分，可說是重返榮耀。

金布洛爾在勇士隊時期曾連續四年拿下救援王，當時的他堪稱天下無敵。後來被交易到教士與紅襪隊後，他依舊保持明星球員的水準，來到小熊隊前的生涯防禦率是誇張的1.91。2018年他成為史上最年輕拿下生涯300次救援成功的球員，名人堂可說是指日可待。豈料2019年成為自由球員的他始終等不到滿意的合約，直到6月才加盟小熊隊，從此之後就找不到手感了。

金布洛爾在2018年的季後賽雖然有些失常，但總計還是拿下了6場救援成功，最後幫助紅襪贏得世界大賽冠軍。 歐新社資料照片

就當很多人認為金布洛爾恐怕無法勝任終結者之時，他今年突然再度證明了自己的價值。除了至今仍未失掉自責分外，他的0.4WAR值也名列國聯第6，另拿下了5次救援成功。他除了保持14.3的超高三振率外，保送率也由去年的7.0降到4.5，儘管控球仍稱不上優異，但較過去兩年仍有明顯的改善。

金布洛爾今年最明顯的進步在於飛球比例的驟降。他今年的飛球比例是2014年以來最低的31.8%，先前最低的紀錄是2013年他還在勇士時的28.9%。他的滾飛比1.00則為2016年以來個人的新高。金布洛爾自從2016年來到紅襪隊之後，飛球比例明顯攀升，數字在43.5%到50%之間，而在此之前他的飛球比都不超過39.9%。飛球越多，被轟全壘打的機率就越高，2019年他的全壘打/飛球比高達36.0%，是他表現荒腔走板的主因，今年則已降到14.3%，使他的防禦率僅0.75。投球位置的改變或許可解釋為何金布洛爾製造的飛球減少了，他投在好球帶下緣的比例由去年16%提升到19%，同時也是2016年以來的最高紀錄。

金布洛爾從春訓開始就努力壓低球路，改善被打出過多飛球的狀況，結果收到很大的效果。 歐新社資料照片

今年打者面對金布洛爾就是打不好，他的被擊球速度86.7英里、平均仰角10.8度、強勁擊球率27.3%，皆為2016年以來最好的成績。平常只仰賴四縫線速球與曲球這兩種球路的他，今年曲球尤其威力十足，在fangraphs的投球價值數據得到3.6分，為全聯盟第2。

金布洛爾與小熊隊的合約有2022年1600萬的球隊選擇權，但他前兩年表現不佳，所以球隊幾乎不可能執行，因此他的合約將會在今年到期，屆時又將成為自由球員。而他今年突然恢復身手，不但讓他在季中交易的價值提升，同時也哄抬了自己成為自由球員後的身價。更重要的是，未來幾年他若能維持今年季初的表現，相信他進入名人堂的機會將更加穩固。