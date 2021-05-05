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MLB／破光芒4人外野佈陣最佳解法 楚奧特直接轟出牆

聯合新聞網 / 綜合報導
楚奧特（Mike Trout）擊出全壘打，破解光芒4人外野佈陣奇招 美聯社
楚奧特（Mike Trout）擊出全壘打，破解光芒4人外野佈陣奇招 美聯社

今日天使主場迎戰光芒，面對名人堂等級的「神鱒」楚奧特（Mike Trout），光芒總教練凱許（Kevin Cash）率先出招，祭出外野4人防守佈陣，不過楚奧特相當乾脆，直接將小白球送上左外野看台，讓光芒球員連守備機會也沒有。

被稱為現代神獸的楚奧特，本季4成12打擊率、5成19上壘率皆居全聯盟之冠，7成88長打率也只落後雙城外野手巴克斯頓（Byron Buxton）的8成19，而今日楚奧特在6下1出局上場打擊時，光芒採用4人外野佈陣，就是為了防止楚奧特敲出長打。

但此奇招並沒有帶來效果，楚奧特面對89英哩滑球，敲出左外野方向383英呎的陽春全壘打，幫助天使打破鴨蛋，這也是楚奧特本場比賽首安，而在他擊出全壘打之後，天使主播也開玩笑表示，「4人外野手？擺上7個外野手也不夠！」

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