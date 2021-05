MLB／破光芒4人外野佈陣最佳解法 楚奧特直接轟出牆

今日天使主場迎戰光芒,面對名人堂等級的「神鱒」楚奧特(Mike Trout),光芒總教練凱許(Kevin Cash)率先出招,祭出外野4人防守佈陣,不過楚奧特相當乾脆,直接將小白球送上左外野看台,讓光芒球員連守備機會也沒有。

Rays implement 4 outfielders to defend against Mike Trout. All 4 playing deep and Mike hits it over their heads. pic.twitter.com/hhxnN5phh8