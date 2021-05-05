MLB／沒收全壘打失敗 費城人外野手還搞笑卡在牆上

因家暴案導致近1年未出賽的費城人明星中外野手赫雷拉（Odubel Herrera），本季好不容易重回賽場，卻出現令人相當尷尬的場面，赫雷拉在一次守備中為了接飛球，球不但未能接進手套，赫雷拉整個人還卡在全壘打牆上。

赫雷拉本季至今出賽9場，尚未找回打擊手感，24個打數僅有2安，打擊率0.083，因此今日面對釀酒人的賽事在板凳待命，但此戰先發中外野手昆恩（Roman Quinn）因跑壘時出現傷勢，赫雷拉因而在3局接替守備，

雖然費城人一度取得6比1的領先優勢，但7局上釀酒人展開反攻，單局狂敲4支安打，包含布萊德利（Jackie Bradley Jr.）的2分砲在內狂灌4分，追到僅剩1分落後。

Odubel Herrera gets stuck in the wall, and the Phillies are trying to lose this game. pic.twitter.com/g5SaFl4JFp — VHS (@VanHicklestein) May 5, 2021

而為了接下布萊德利全壘打球，赫雷拉左腳踩上護墊卻不慎卡進縫隙，無法自行脫身，最後只能靠著右外野手喬伊斯（Matt Joyce）的幫助下才能脫困，而看到這令人噴飯的一幕，費城人球迷可開心不起來，但好在換上昆恩羅德（Sam Coonrod）立即封鎖釀酒人攻勢，以1.2局1K無失分順利關門，費城人最終以6比5險勝，昆恩羅德拿下本季第2次救援成功。

葉力奇復出一場又進傷兵名單

而對釀酒人來說除了吞下輸球苦果，主砲葉力奇（Christian Yelich）在昨日復出一場後，今日又因背部出問題回到傷兵名單，面對這詭異的傷勢，葉力奇坦言自己也感到沮喪，但確實影響到生活。教頭康索（Craig Counsell）則表示MRI檢驗結果並未有結構性損傷，團隊會持續找出真正問題。