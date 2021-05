MLB／沒收全壘打失敗 費城人外野手還搞笑卡在牆上

因家暴案導致近1年未出賽的費城人明星中外野手赫雷拉(Odubel Herrera),本季好不容易重回賽場,卻出現令人相當尷尬的場面,赫雷拉在一次守備中為了接飛球,球不但未能接進手套,赫雷拉整個人還卡在全壘打牆上。

赫雷拉本季至今出賽9場,尚未找回打擊手感,24個打數僅有2安,打擊率0.083,因此今日面對釀酒人的賽事在板凳待命,但此戰先發中外野手昆恩(Roman Quinn)因跑壘時出現傷勢,赫雷拉因而在3局接替守備,

雖然費城人一度取得6比1的領先優勢,但7局上釀酒人展開反攻,單局狂敲4支安打,包含布萊德利(Jackie Bradley Jr.)的2分砲在內狂灌4分,追到僅剩1分落後。

Odubel Herrera gets stuck in the wall, and the Phillies are trying to lose this game. pic.twitter.com/g5SaFl4JFp