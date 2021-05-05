MiLB／紅襪大讚「令人興奮的手臂」 劉致榮將以先發養成

去年小聯盟因疫情影響導致賽事取消，而相隔1年後終於在今(5)日正式開季，台灣也有許多好手等著晉身大聯盟的機會，而其中2019年赴美效力紅襪的劉致榮，就被紅襪球員發展總監阿伯拉罕(Brian Abrahams)點名為「令人相當興奮的年輕手臂」

劉致榮學生時期以投打二刀流身分參與各項賽事，2019年接受中華隊徵召出征亞錦賽，也是陣中唯一一位大學球員，該屆賽事劉致榮以後援身分出賽表現亮眼，更是在與日本金牌戰收尾2.1局，飆出5張老K封鎖對方打線。

幫助中華隊拿下冠軍後，劉致榮獲得紅襪高度評價，同年10月雙方以75萬美元（約2294萬台幣）協定加盟，不過去年受到疫情影響，小聯盟賽季也隨之取消，更傳出劉致榮效力秋季聯盟時，球速已下滑3至4英哩的壞消息。

根據《The Athletic》專跑紅襪的記者簡寧斯（Chad Jennings）報導，紅襪目前正與劉致榮商討，讓他能夠善於混用各種球路，並且有效率地投球。

亞伯拉罕（Brian Abraham）相當讚賞劉致榮，並稱他為令人相當興奮的年輕手臂，「我們預計會讓他擔任先發投手，我認為現階段最重要的就是讓他參與球隊的計畫，跟著球團制定的流程發展。」

亞伯拉罕表示，以劉致榮的天賦，應可進入到塞勒姆紅襪(紅襪低階1A球隊)的輪值名單，但也強調，以長遠的角度來看，若要讓劉致榮成為穩定先發的投手，最好的辦法就是將投球局數拉長。