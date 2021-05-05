快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／紅襪大讚「令人興奮的手臂」 劉致榮將以先發養成

聯合新聞網 / 綜合報導
劉致榮將展開第一個小聯盟球季，專跑紅襪的美媒記者曝光球團對他的養成計畫。 UCD匯入
劉致榮將展開第一個小聯盟球季，專跑紅襪的美媒記者曝光球團對他的養成計畫。 UCD匯入

去年小聯盟因疫情影響導致賽事取消，而相隔1年後終於在今(5)日正式開季，台灣也有許多好手等著晉身大聯盟的機會，而其中2019年赴美效力紅襪的劉致榮，就被紅襪球員發展總監阿伯拉罕(Brian Abrahams)點名為「令人相當興奮的年輕手臂」

劉致榮學生時期以投打二刀流身分參與各項賽事，2019年接受中華隊徵召出征亞錦賽，也是陣中唯一一位大學球員，該屆賽事劉致榮以後援身分出賽表現亮眼，更是在與日本金牌戰收尾2.1局，飆出5張老K封鎖對方打線。

幫助中華隊拿下冠軍後，劉致榮獲得紅襪高度評價，同年10月雙方以75萬美元（約2294萬台幣）協定加盟，不過去年受到疫情影響，小聯盟賽季也隨之取消，更傳出劉致榮效力秋季聯盟時，球速已下滑3至4英哩的壞消息。

根據《The Athletic》專跑紅襪的記者簡寧斯（Chad Jennings）報導，紅襪目前正與劉致榮商討，讓他能夠善於混用各種球路，並且有效率地投球。

亞伯拉罕（Brian Abraham）相當讚賞劉致榮，並稱他為令人相當興奮的年輕手臂，「我們預計會讓他擔任先發投手，我認為現階段最重要的就是讓他參與球隊的計畫，跟著球團制定的流程發展。」

亞伯拉罕表示，以劉致榮的天賦，應可進入到塞勒姆紅襪(紅襪低階1A球隊)的輪值名單，但也強調，以長遠的角度來看，若要讓劉致榮成為穩定先發的投手，最好的辦法就是將投球局數拉長。

疫情 金牌 日本

相關新聞

MLB／張育成保送上壘 2打數無安打手感未回溫

印地安人隊台將張育成今天2打數無安打，但有1次保送，打擊率下降到1成46，8局上被換下，代打的包爾斯（Jake Baue...

MLB／張育成陷入空前大低潮 美媒推薦普荷斯頂替他

今(7)日印地安人客場挑戰皇家，面對對方王牌左投達菲（Danny Duffy），台灣好手張育成再度先發上陣，2打數沒有安打演出，打擊率下降至1成40，終場印地安人以4比0擊敗皇家，儘管在4連戰中完成橫

MLB／太空人贖罪之旅啟航 洋基主場球迷噓爆花招百出

經過整整一年因疫情叨擾的縮水賽季，洋基球迷總算逮到了機會，在今天（5日）太空人作客紐約的賽事中，球迷們高舉垃圾桶與告示牌宣洩對2017季後賽「暗號門」事件的不滿。 2019年季末，聯盟報告證實休

MLB／大谷最強二刀流頭銜不保？ 勇士投手伊諾亞轟滿貫砲

前役以優異好投奪勝、打擊貢獻雙安1打點的勇士先發投手伊諾亞（Huascar Ynoa），今(5)日面對國民先發再度展現投打二刀流驚人天賦，不但繳出7局無責失優質先發內容，站上打擊區再次擊出單場雙安，其

MLB／解雇打教引阿隆索、林多不悅 曼尼向大都會毛遂自薦

本季大都會未能達到預期成績，低迷不振的打線為主因，昨(4)日負於紅雀後，大都會決定將打擊教練戴維斯（Chili Davis）及助理打擊教練史雷特(Tom Slater)解雇，不過此舉卻讓鎮中明星阿隆索

MLB／破光芒4人外野佈陣最佳解法 楚奧特直接轟出牆

今日天使主場迎戰光芒，面對名人堂等級的「神鱒」楚奧特（Mike Trout），光芒總教練凱許（Kevin Cash）率先出招，祭出外野4人防守佈陣，不過楚奧特相當乾脆，直接將小白球送上左外野看台，讓光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。