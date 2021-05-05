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MLB／大谷最強二刀流頭銜不保？ 勇士投手伊諾亞轟滿貫砲
前役以優異好投奪勝、打擊貢獻雙安1打點的勇士先發投手伊諾亞（Huascar Ynoa），今(5)日面對國民先發再度展現投打二刀流驚人天賦，不但繳出7局無責失優質先發內容，站上打擊區再次擊出單場雙安，其中1隻更是石破天驚的滿貫砲，帶領勇士以6比1戰勝國民。
面對缺少主砲索托(Juan Soto)的國民打線，伊諾亞投起來游刃有餘，主投本季新高的7局僅被敲4安，送出4次三振2保送，僅因中外野手帕奇(Cristian Pache)的失誤丟掉1非自責分。
比起投球，伊諾亞在打擊區更讓人有期待感，此役前近2戰伊諾亞合繳5支4，貢獻2支長打當中有1發陽春彈，另有2分打點。而本戰在勇士僅領先1分的情況下，6上2出局滿壘局面正輪到伊諾亞上場打擊，並沒有放過這個讓自己勝投更加穩固的機會，面對後援投手雷尼（Tanner Rainey）的紅中速球，大棒一揮將球轟過中外野大牆，一舉添得4分保險，本季伊諾亞累積3成85打擊率，有2轟6打點的優異成績。
勇士打線方面，當家球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）也有單場雙安表現，更在5上夯出讓勇士先馳得點的陽春砲，同時也是全大聯盟首位達成10轟的球員，而史旺森（Dansby Swanson）也有2支安打的演出。
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