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MLB／今日戰績表 釀酒人葉力奇僅復出一場又掛傷號
MLB今日戰績表
道奇 1:7 小熊
巨人 12:4 洛磯
白襪 9:0 紅人
響尾蛇 3:9 馬林魚
太空人 3:7 洋基
勇士 6:1 國民
釀酒人 5:6 費城人
老虎 7:11 紅襪
遊騎兵 6:3(10局) 雙城
道奇 3:4 小熊 (雙重戰)
大都會 vs. 紅雀(延賽)
印地安人 7:3 皇家
巨人 6:8 洛磯(雙重戰)
光芒 8:3 天使
藍鳥 1:4 運動家
金鶯 2:5 水手
海盜 2:1 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 白襪 vs. 紅人
03:10 巨人 vs. 洛磯
03:40 金鶯 vs. 水手
06:40 響尾蛇 vs. 馬林魚
07:05 太空人 vs. 洋基
07:05 勇士 vs. 國民
07:05 釀酒人 vs. 費城人
07:10 老虎 vs. 紅襪
07:40 遊騎兵 vs. 雙城
07:40 道奇 vs. 小熊
08:10 印地安人 vs. 皇家
08:10 海盜 vs. 教士
08:15 大都會 vs. 紅雀(雙重戰)
09:38 光芒 vs. 天使
09:40 藍鳥 vs. 運動家
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