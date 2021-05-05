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MLB／今日戰績表 釀酒人葉力奇僅復出一場又掛傷號

聯合新聞網 / 整理
釀酒人昨日好不容易盼到葉力奇回歸，結果只打一場背部還是不適，今日再次回到傷兵名單，他本人也表示感到非常沮喪，但這傷勢已影響到日常生活。 美聯社
釀酒人昨日好不容易盼到葉力奇回歸，結果只打一場背部還是不適，今日再次回到傷兵名單，他本人也表示感到非常沮喪，但這傷勢已影響到日常生活。 美聯社

MLB今日戰績表

道奇 1:7 小熊

巨人 12:4 洛磯

白襪 9:0 紅人

響尾蛇 3:9 馬林魚

太空人 3:7 洋基

勇士 6:1 國民

釀酒人 5:6 費城人

老虎 7:11 紅襪

遊騎兵 6:3(10局) 雙城

道奇 3:4 小熊 (雙重戰)

大都會 vs. 紅雀(延賽)

印地安人 7:3 皇家

巨人 6:8 洛磯(雙重戰)

光芒 8:3 天使

藍鳥 1:4 運動家

金鶯 2:5 水手

海盜 2:1 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 白襪 vs. 紅人

03:10 巨人 vs. 洛磯

03:40 金鶯 vs. 水手

06:40 響尾蛇 vs. 馬林魚

07:05 太空人 vs. 洋基

07:05 勇士 vs. 國民

07:05 釀酒人 vs. 費城人

07:10 老虎 vs. 紅襪

07:40 遊騎兵 vs. 雙城

07:40 道奇 vs. 小熊

08:10 印地安人 vs. 皇家

08:10 海盜 vs. 教士

08:15 大都會 vs. 紅雀(雙重戰)

09:38 光芒 vs. 天使

09:40 藍鳥 vs. 運動家

球隊戰績表

太空人

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