MLB／今日戰績表 釀酒人葉力奇僅復出一場又掛傷號

前役以優異好投奪勝、打擊貢獻雙安1打點的勇士先發投手伊諾亞（Huascar Ynoa），今(5)日面對國民先發再度展現投打二刀流驚人天賦，不但繳出7局無責失優質先發內容，站上打擊區再次擊出單場雙安，其

2021-05-05 15:55