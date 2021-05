MLB／解雇打教引阿隆索、林多不悅 曼尼向大都會毛遂自薦

本季大都會未能達到預期成績,低迷不振的打線為主因,昨(4)日負於紅雀後,大都會決定將打擊教練戴維斯(Chili Davis)及助理打擊教練史雷特(Tom Slater)解雇,不過此舉卻讓鎮中明星阿隆索(Pete Alonso)及林多(Francisco Lindor)不悅。

阿隆索並未受打線集體「烙賽」影響,本季依舊維持高檔的2成82打擊率,外帶5轟及16分打點,而聽聞戴維斯及史雷特遭開除消息,阿隆索難掩落寞神情,「我都會叫他們叔叔,我的意思是,他們對我來說就像家人一樣。」

阿隆索表示,當時自己正在用餐,面對這突如其來的消息讓他感到措手不及,「我感到相當困惑。聽著,我絕對尊重做出這個決定的人,我知道球團高層是以勝利為目標,或許就讓我們再多試2年或2年半,再看看結果會是如何,所以對我來說,這(開除)是不合理的事。」

簽下大約表現卻陷入大低潮的林多,也附和阿隆索的言論說道,「這讓我心碎,我非常傷心。也許我打得再好一點,他就能保住工作,我不知道。」

雖然大都會規劃由小聯盟的打擊協調員奎托利巴姆(Hugh Quattlebaum)及農場主管哈沃德(Kevin Howard)加入教練團,分別取代戴維斯及史雷特,但仍引起前大聯盟球星曼尼(Manny Ramirez)的興趣,在推特投石問路寫道,「我願意為大都會效力!」,並標記大都會老闆科恩(Steve Cohen)。

@StevenACohen2 Would love to offer my services to the @Mets !! #lgm