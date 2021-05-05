MLB／解雇打教引阿隆索、林多不悅 曼尼向大都會毛遂自薦

本季大都會未能達到預期成績，低迷不振的打線為主因，昨(4)日負於紅雀後，大都會決定將打擊教練戴維斯（Chili Davis）及助理打擊教練史雷特(Tom Slater)解雇，不過此舉卻讓鎮中明星阿隆索(Pete Alonso)及林多(Francisco Lindor)不悅。

阿隆索並未受打線集體「烙賽」影響，本季依舊維持高檔的2成82打擊率，外帶5轟及16分打點，而聽聞戴維斯及史雷特遭開除消息，阿隆索難掩落寞神情，「我都會叫他們叔叔，我的意思是，他們對我來說就像家人一樣。」

阿隆索表示，當時自己正在用餐，面對這突如其來的消息讓他感到措手不及，「我感到相當困惑。聽著，我絕對尊重做出這個決定的人，我知道球團高層是以勝利為目標，或許就讓我們再多試2年或2年半，再看看結果會是如何，所以對我來說，這(開除)是不合理的事。」

簽下大約表現卻陷入大低潮的林多，也附和阿隆索的言論說道，「這讓我心碎，我非常傷心。也許我打得再好一點，他就能保住工作，我不知道。」

雖然大都會規劃由小聯盟的打擊協調員奎托利巴姆(Hugh Quattlebaum)及農場主管哈沃德（Kevin Howard）加入教練團，分別取代戴維斯及史雷特，但仍引起前大聯盟球星曼尼(Manny Ramirez)的興趣，在推特投石問路寫道，「我願意為大都會效力！」，並標記大都會老闆科恩(Steve Cohen)。

曼尼大聯盟生涯19年榮耀滿載，累計2574安、555轟及1831分打點等名人堂數據，但卻因禁藥問題影響得票率，至今仍在追尋進入名人堂的機會，在生涯末期2013年，曼尼曾短暫效力中職，在每次出賽球場皆爆滿情況下，掀起一陣「曼尼炫風」，返美後也曾在小熊小聯盟體系下兼任打擊教練。