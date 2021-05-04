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MLB／手感冷到爆 張育成先發3打數又掛蛋

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成今日先發3打數掛蛋，近20打數只有1支安打，打擊率下探到1成52。 美聯社
張育成今日先發3打數掛蛋，近20打數只有1支安打，打擊率下探到1成52。 美聯社

旅美台將張育成近況冷到爆，今天隨印地安人出戰皇家隊，擔任先發第9棒、一壘手，3打數掛蛋，近20打數只有1支安打，打擊率下探到1成52，印地安人終場則以8：6贏球。

此役因為皇家推出左投林區（Daniel Lynch）先發，右打的張育成獲得先發機會，但3打席都無建樹，第一打擊敲出內野飛球出局，第二打席只耗了4球吞下三振，第三打席敲出游擊方向滾地球出局，8局上被代打換掉。

如何將春訓的打擊手感，至今仍是張育成的課題，他在開季後一直未能展現球隊期望中的火力，近期更是20打數只出現1支安打，打擊率持續下探。

兩隊前五局打完處於3：3，印地安人在7局灌進5分，包括羅沙里歐（Eddie Rosario）的三分砲、奈勒（Josh Naylor）的兩分砲，皇家雖在7局下也靠全壘打追分，終場仍由印地安人帶走勝利。

印地安人 皇家 張育成

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