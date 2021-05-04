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MLB／曾飆噁心100英哩伸卡球 道奇梅伊要動TJ整季報銷

聯合新聞網 / 綜合報導
備受道奇期待的先發投手梅伊(Dustin May)因手肘韌帶撕裂，本季報銷。 美聯社
備受道奇期待的先發投手梅伊(Dustin May)因手肘韌帶撕裂，本季報銷。 美聯社

備受道奇期待的先發投手梅伊(Dustin May)，2日面對釀酒人先發時因右手臂出現傷勢提前退場，今(4)日接受MRI(核磁共振檢查)後，確認為手肘韌帶嚴重撕裂，隨後道奇宣布梅伊需要進行湯米約翰手術(Tommy John Surgery)，也代表今年球季正式報銷。

受傷前，梅伊該場速球的平均時速為99英哩，不過投出的最後一球僅有94英哩，是梅伊本季最慢的一顆速球，而隨後他也露出痛苦表情向休息區示意，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調，在梅伊出現傷勢前，身體完全沒有出現警訊，也如同往常那樣的熱身，卻仍出現憾事。

梅伊於2019年登上大聯盟，過去3年共投113.2局，繳出2.93防禦率、111次三振及27次保送，其中又以飆破3位數的伸卡球讓人印象深刻，今年梅伊在春訓表現亮眼，贏得道奇先發輪值位置，本季5場先發出賽，拿下1勝1負、2.74防禦率。

道奇季前先發輪值人滿為患，甚至連前塞揚投手普萊斯(David Price)都只能在牛棚待命出賽，而梅伊的先發空缺由誰補上，羅伯茲雖然仍未表態，但否認將道奇頂級新秀葛雷（Josiah Gray）作為頂替人選，而外界推定道奇屬意人選是岡索林（Tony Gonsolin），但仍在傷病名單的他，最快也得等到5月底復出，也有媒體預測在岡索林回歸前，將讓塞揚強投包爾(Trevor Bauer)重回以往頗有心得的投1休3模式。

梅伊 手術

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