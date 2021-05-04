MLB／先禮後兵！ 光芒教頭讚大谷「獨一無二的存在」

日籍球星大谷翔平原表定在今(4)日先發登板，與光芒的4連戰中打頭陣，但昨日遭觸身球擊中導致右手肘痠痛後，天使教練團決定暫緩大谷的投球任務，而還是會以先發指定打擊身分上場作戰，儘管如此，仍無損對手光芒總教練凱許（Kevin Cash）對大谷的好印象，並稱讚他在大聯盟是「獨一無二的存在」。

天使總教練麥登(Joe Maddon)賽前臨時變卦，表示大谷翔平右手肘仍有酸痛現象，因此決定延後先發登板，「我認為他要負擔90至100用球數，還要催上100英哩火球是不太可能的，所以我想給他1、2天的時間放鬆身體，再看看他的情況。」，麥登也提到，大谷可能會在與光芒的賽事中先發登板，或是在下個與道奇的系列戰中踏上投手丘。

光芒總教練凱許（Kevin Cash） 美聯社。

大谷翔平在例行賽僅1次面對光芒先發登板，當時主投7.2局是目前大聯盟生涯最長的投球局數，被敲出6支安打掉2分，飆出9次三振拿下勝投，當時光芒打者頻頻吃K懊惱景象，凱許仍歷歷在目，「他絕對是獨一無二的存在，在投球及打擊上都具有相當大的天賦。」

「我不確定有沒有機會打到他的球，但我們都知道他在投手丘上的表現有多麼棒。」，凱許也提到，若大谷翔平能保持健康，絕對有能力成為超級巨星，「他絕對能與楚奧特（Mike Trout）、普候斯(Albert Pujols)相提並論。」