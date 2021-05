MLB／打電動傷到小指 運動家先發盧薩多進傷兵名單

運動家先發投手盧薩多(Jesus Luzardo)昨天(3日)才登板,下場後發現自己手指越來越腫,經X光檢查發現有骨裂現象,原來是幾天前打電動受傷所致。

運動家總教練梅爾文(Bob Melvin)對外發布,他表示盧薩多的傷勢源自於自己在休兵期間打電動時,左手小指不小心敲到桌子,雖然有向球隊告知,但熱身期間狀況良好,沒想到在實戰中投了3局之後惡化。

梅爾文也坦言,雖然將盧薩多放入傷兵名單,但無法確定他將缺席多久,今天的手指狀況似乎又比昨天差了一些,看起來比之前要來得更腫,還得靠球隊醫療團隊的後續評估。

Athletics reliever Jesus Luzardo is headed to the injured listed with a fractured pinky which he hurt because:



“Before the game he was playing a video game and accidentally bumped his hand on the desk.” pic.twitter.com/RfmUpMzQqy