MLB／打電動傷到小指 運動家先發盧薩多進傷兵名單
運動家先發投手盧薩多（Jesus Luzardo）昨天（3日）才登板，下場後發現自己手指越來越腫，經X光檢查發現有骨裂現象，原來是幾天前打電動受傷所致。
運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）對外發布，他表示盧薩多的傷勢源自於自己在休兵期間打電動時，左手小指不小心敲到桌子，雖然有向球隊告知，但熱身期間狀況良好，沒想到在實戰中投了3局之後惡化。
梅爾文也坦言，雖然將盧薩多放入傷兵名單，但無法確定他將缺席多久，今天的手指狀況似乎又比昨天差了一些，看起來比之前要來得更腫，還得靠球隊醫療團隊的後續評估。
Athletics reliever Jesus Luzardo is headed to the injured listed with a fractured pinky which he hurt because:— Jomboy Media (@JomboyMedia) May 2, 2021
“Before the game he was playing a video game and accidentally bumped his hand on the desk.” pic.twitter.com/RfmUpMzQqy
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