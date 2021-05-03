MLB／連環爆又受傷 梁玹種將頂替有原航平登板先發

德州遊騎兵在休賽季延攬日本好手有原航平，雖然前四場先發表現不俗，但近兩場登板卻連環爆，皆撐不到3局狂失5分以上，今（3日）又傳出他的右手中指受傷，遊騎兵球團只好作出決定，預計先發輪值將由韓籍左投梁玹種頂替。

有原航平近兩場先發分別投2局失5分、2.2局失6分，連兩場吞下敗投，本季累積數據6場先發2勝3敗，25.0局的投球中有16分自責分，9次保送與14次三振，防禦率5.76。

遊騎兵總教練伍渥德（Chris Woodward）表示，有原航平已經前往接受治療，接下來幾天會重新評估傷勢，而他認為有原並不會在短時間內回歸，空缺的先發席次將由同樣來自亞洲的韓籍左投梁玹種接下。

梁玹種本季還未有先發紀錄，目前出賽2場都是以後援投手身份，合計8.2局僅失2分，防禦率2.08。