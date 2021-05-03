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MLB／「日本至寶」打擊率剩1成 名將喊話：美國之旅夠了

聯合新聞網 / 綜合報導
光芒隊筒香嘉智陷入大低潮，打擊率低到只有.157。 美聯社
光芒隊筒香嘉智陷入大低潮，打擊率低到只有.157。 美聯社

光芒隊「日本の至宝」筒香嘉智打擊陷入大低潮，今（3）日出戰太空人3打數再繳白卷，打擊率低到只有.157，現任球評的名將張本勳希望他能回日本打拚，直言：「美國之旅已經夠了。」

筒香嘉智今天難得以一壘手身分出賽，但打擊方面仍無建樹，首打席飛球出局、第二打席保送、第三打席三振、第四打席再敲飛球出局，已經連續15個打數未敲安，本季打擊三圍僅有.157/ .234/ .200。

張本勳在日前與前橫濱DeNA監督中畑清參加TBS節目《Sunday Morning》時表示：「快打電話跟筒香嘉智說，美國之旅已經夠了！我會幫你調整，回來的話還能敲個40轟、3成打擊率。」中畑清也苦笑回應：「我…我會告訴他的。」

筒香嘉智

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