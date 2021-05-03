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MLB／9局狂飆22次三振 洋基火球終結者查普曼締百年紀錄
紐約洋基今年雖然戰績起起伏伏，但比起時好時壞的打線，牛棚的穩定度與實力仍不在話下，終結者查普曼（Aroldis Chapman）更是以累積9局22次三振且0失分的表現，締造了大聯盟百年以來的新紀錄。
昨（2日）役洋基面對老虎，查普曼一如往常的在9局登板救援，且輕鬆寫意的用7球結束比賽，其中更是僅以6球就製造2次三振，球速一度逼近101英里，本季習得指叉球的他使自己昇華成一位毫無死角的終結者，目前累積9局的投球僅被敲2支安打，防禦率還是完美的0。
據紀錄顯示，查普曼是自1901年聯盟開始使用自責分數據後，第一位可以在開季前9場出賽送出22次三振，且僅被敲2安、防禦率還是0的投手。
Aroldis Chapman becomes the 1st pitcher since at least 1901 to have 22+ K, 2 or fewer hits given up, & 0 ER given up in their 1st 9 appearances of a season.— Greg Harvey (@BetweenTheNums) May 1, 2021
It is his 3rd such 9-game span in his career, 2nd most behind Devin Williams (5). Only 4 others have completed this feat. pic.twitter.com/SijRvvKlX4
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