MLB／9局狂飆22次三振 洋基火球終結者查普曼締百年紀錄

紐約洋基今年雖然戰績起起伏伏，但比起時好時壞的打線，牛棚的穩定度與實力仍不在話下，終結者查普曼（Aroldis Chapman）更是以累積9局22次三振且0失分的表現，締造了大聯盟百年以來的新紀錄。

昨（2日）役洋基面對老虎，查普曼一如往常的在9局登板救援，且輕鬆寫意的用7球結束比賽，其中更是僅以6球就製造2次三振，球速一度逼近101英里，本季習得指叉球的他使自己昇華成一位毫無死角的終結者，目前累積9局的投球僅被敲2支安打，防禦率還是完美的0。

據紀錄顯示，查普曼是自1901年聯盟開始使用自責分數據後，第一位可以在開季前9場出賽送出22次三振，且僅被敲2安、防禦率還是0的投手。