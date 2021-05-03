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MLB／道奇雙人組兩發滿貫砲灌15分打點 輾壓釀酒人避橫掃

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇第7棒的波拉克先在第一局用滿貫全壘打給貝霆爵震撼教育，六局面對席摩曼再敲三分砲。 美聯社
道奇第7棒的波拉克先在第一局用滿貫全壘打給貝霆爵震撼教育，六局面對席摩曼再敲三分砲。 美聯社

系列戰吞下三連敗，身為衛冕軍的洛杉磯道奇無法接受就這樣被橫掃，面對釀酒人菜鳥投手貝霆爵（Alec Bettinger），他們的策略就是不斷施加壓力，使對方只撐4局就狂丟11分退場，其中6、7兩棒的波拉克（A.J. Pollock）與貝蒂（Matt Beaty）分別各敲一支滿貫砲，全場更是灌進15分打點，最終以16：4輾壓釀酒人。

陣中王牌柏恩斯（Corbin Burnes）突然被移進傷兵名單，釀酒人球團除了拉上老將席摩曼（Jordan Zimmermann）上大聯盟，菜鳥貝霆爵也臨危受命登板先發，不過兩人在投手丘上宛若發球機，合計7.2局就被敲16安狂失16分，而且一個三振都未能投出，後者也成為繼1912年以來第二位大聯盟初登板就丟11分的投手，前役要追溯至2004年的白襪投手穆諾茲(Arnie Munoz)。

反觀近期被悶壞了的道奇打線，近三場比賽只得7分的他們看到菜鳥上場便見獵心喜，第6棒的貝蒂6個打數擊出4支安打，包括二局上的滿貫砲，7棒的波拉克則是在第一局就用滿貫全壘打給予貝霆爵震撼教育，六局面對席摩曼再敲三分砲，兩人分別砍進7分與8分打點，幾乎攬下本場道奇所有的得分重任，最終也成功避免系列戰被橫掃。

道奇第6棒的貝蒂6個打數擊出4支安打，包括二局上的滿貫砲。 美聯社
道奇第6棒的貝蒂6個打數擊出4支安打，包括二局上的滿貫砲。 美聯社

道奇 釀酒人 Jordan Zimmermann

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