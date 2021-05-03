MLB／與猿隊無緣的洋投 威克神小聯盟合約加盟道奇
道奇隊今天宣布以小聯盟合約簽下右投威克森（Aaron Wilkerson），他也是中職樂天桃猿隊今天原先簽下的洋投，譯名取為「威克神」，他最終因個人因素無法來台，如今已經找到新東家。
猿隊今年季初簽下超額的5洋投，其中以威克森最受球迷期待，但他因家庭因素推遲來台時間，猿隊一直等到3月中旬開季當周，總教練曾豪駒證實，他因太太身體狀況，幾經考慮後決定留在美國，無法來台效力。
大聯盟官網報導，威克森今天與道奇簽下小聯盟合約，分發2A球隊，尋求繼2019年後再次站上大聯盟，他生涯曾在大聯盟出賽14場（3場先發）、35.1局，累積1勝1敗、防禦率6.88，小聯盟時期則是多以先發出賽，出賽121場有108場是先發。
威克森具備4種球路，直球均速89.8哩，他的棒球之路經歷相當特殊，2011年大學時期曾締造連續54局無失分，該年寫下12勝0敗、防禦率1.49，卻也在同一年診斷出手肘韌帶撕裂，進行TJ韌帶置換手術，他因此曾離開棒壇兩年，到冷凍倉儲工作。
威克森2013年從獨立聯盟重新起步，2014年加入紅襪體系，2017年在釀酒人升上大聯盟，他與曾效力釀酒人的台灣左投王維中，在3A與大聯盟階段都當過隊友。
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