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MLB／老婆快生了！薛則趕下班 高效率完投9局奪勝

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰／綜合報導
為了迎接第三個孩子出世，國民隊王牌薛則高效率完投9局。 美聯社
為了迎接第三個孩子出世，國民隊王牌薛則高效率完投9局。 美聯社

眼看第三個孩子即將誕生，國民隊王牌薛則（Max Scherzer）可沒有太多時間跟馬林魚打者周旋，他只花了2小時37分鐘就獨自一人完投9局終結比賽，連賽後訪問都沒來得及，隨後驅車前往醫院，國民最終也以3：1戰勝馬林魚。

薛則合計完投9局只被敲5支安打失1分，時間迫在眉睫的他沒有用太多餘力去製造三振，草草送出低於自己標準的9K後就打卡下班，賽後採訪留給隊友去回答問題。今天敲出致勝全壘打的「國民先生」辛默曼（Ryan Zimmerman）表示：「完投整場比賽後馬上去接生小孩，他的表現永遠是如此驚人，對他來說也絕對是很酷的一天，我們都為他感到開心。」

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）也說：「他今天所做的和過去一樣，就像匹工作馬，在場上與人競爭，場下也努力讓自己變得更好，他有個美好的一天。」「他帶領球隊前進，而現在是時候讓他花點時間陪伴家人，再好不過了。」

Max Scherzer 國民

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