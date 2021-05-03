MLB／挨觸身球後報復性連續盜壘 大谷翔平4日先發再觀察

天使今天以0：2不敵水手隊，「二刀流」大谷翔平3打數沒有安打，但第1局挨了觸身球後用腳報復，連盜兩個壘包，寫下他大聯盟生涯第一場單場兩次盜壘的比賽；至於挨球吻是否影響明天擔任投手出賽？總教練麥登（Joe Maddon）語帶保留，但他認為即便推遲先發，大谷的狀況也不會太嚴重。

大谷此役擔任第2棒，在球數1好2壞時，水手左投薛菲爾德（Justus Sheffield）的93.4哩直球砸在大谷的右肘上，他當下面露痛苦，教練團、防護員上前查看後續留場上，接著就連續闖關二壘、三壘。

麥登表示，「你們可以看到他藉由盜上二壘、三壘尋求復仇，我喜歡他所做的一切，在接下來的打席也都有不錯的表現，我認為他沒有被那次觸身球影響到，他會有些痠痛，但他持續在告訴我，他的感覺已經好多了。」

大谷翔平第1局挨了觸身球後用腳報復，連盜兩個壘包。 美聯社

大谷翔平擁有被Statcast網站列在全大聯盟第17快的腳程，但相比他的投、打，他的腳程獲得較少關注，麥登說：「這可能是大谷最少被聊到、最被低估的一塊。」單場兩次盜壘成功後，大谷以6盜排名大聯盟第5。

大谷預計將在明天擔任先發投手，出戰光芒隊，計畫是否會因觸身球而生變？麥登回答，他不覺得這次觸身球會對大谷的投或打帶來影響，「他有點痠痛，我們還在觀察他的狀況，我不知道他今晚或明早的痠痛程度，所以我們還得再觀望一下，現在決定還太早了。」

麥登表示，若大谷無法先發，天使已有好幾個B計畫。

影／大谷翔平連盜兩壘