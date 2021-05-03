快訊

獨派愛相殺：「第二次」蘇格蘭獨立公投的倒數？

MLB／克魯柏8局10K無失分 生涯百勝助洋基勝率回5成

中央社 / 紐約2日綜合外電報導
克魯柏先發8局賞對手10K且1分未失，助洋基「完封」老虎，自己也收下生涯第100勝。 路透
克魯柏先發8局賞對手10K且1分未失，助洋基「完封」老虎，自己也收下生涯第100勝。 路透

MLB洋基先發投手克魯柏投出他2018年以來最具宰制力的表現，先發8局賞給對手10次三振一分未失，讓洋基2比0「完封」老虎，勝率回到5成，自己也收下生涯第100勝。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基本週在主場與底特律老虎進行3連戰，洋基沒有浪費任何主場優勢3戰全勝，而且近期11場比賽拿下8勝3敗，戰績提升到14勝14敗，勝率剛好5成，但落後給波士頓紅襪、多倫多藍鳥，在美國聯盟東區排在第3。

洋基今天先發投手克魯柏（Corey Kluber）曾在克里夫蘭印地安人9個球季，其中5季的勝投達兩位數，2018年更投出生涯年，戰績20勝7敗，防禦率2.89，他在印地安人期間，曾於2014年、2017年兩度成為美聯賽揚獎得主。2020年轉戰德州遊騎兵，本季再來到洋基。

克魯柏今天宰制力十足，靠著一手犀利的變速球和曲球迷惑對方打者，先發投8局送出10次三振，僅1個保送，被打出2支安打無失分，加上球隊的終結者查普曼（Aroldis Chapman）有1局2K無失分的表現，兩人聯手「完封」老虎。

這場比賽克魯柏用103球，生涯第47次在例行賽單場賞給對手兩位數的三振，但他上次有這樣的表現，已經是2018年9月24日的事了，當時還在印地安人的他，在客場對上芝加哥白襪時飆出11次三振。

克魯柏近況火熱，個人前一場先發對上巴爾的摩金鶯之戰，投6.2局僅丟1分自責分。兩戰下來，他的防禦率從偏高的5.40下降到3.03，也讓他在開季4戰吞下2敗後，成功拿下2連勝，目前戰績2勝2敗。

克魯柏是史上第69位在生涯前215場先發比賽內累積百勝的投手，也是1980年以來的第18人，而在今天成為百勝級投手後，他還差9次三振，就能締造生涯1500次三振的紀錄。

影／克魯柏拿下生涯第100勝精彩回顧

克魯柏 洋基

延伸閱讀

MLB／熟悉的洋基回來了！ 賈吉雙響、柯爾6局12K完封老虎

MLB／克魯柏闊別2年再摘勝 洋基發動交易補強牛棚

MLB／爭議判決不給挑戰 洋基教頭怒瞧裁判遭驅逐

MLB／洋基打線便秘又輸勇士 教頭不滿托瑞斯「慢跑」態度

相關新聞

MLB／克魯柏8局10K無失分 生涯百勝助洋基勝率回5成

MLB洋基先發投手克魯柏投出他2018年以來最具宰制力的表現，先發8局賞給對手10次三振一分未失，讓洋基2比0「完封」老...

鋒頭雖被大谷翔平搶盡 楚奧特打出真神獸紀錄

2021年球季打完頭一個月，最受矚目的風雲人物無疑是終於得以展現二刀流「完全體」的大谷翔平。 目前已轟出8發全壘打的大谷一度暫居全壘打王，每次登板投球也都成了萬眾矚目的盛事，並且一再飆出時速破百

MLB／遊騎兵卡洪兩分彈 棒打美聯東區龍頭紅襪

美國職棒大聯盟MLB德州遊騎兵今天主場迎戰來犯的波士頓紅襪，遊騎兵的凱爾洪在第6局一記兩分全壘打，幫助球隊最後以8比6擊...

MLB ／單局灌6分奠勝基 金鶯客場勝運動家

巴爾的摩金鶯今天靠著先發投手哈維（Matt Harvey）5又2/3局成功壓制，加上打擊群適時發揮，第3局灌進6分奠定勝...

MLB／今日戰績表 釀酒人11局下再見安打氣走道奇

MLB今日戰績表 老虎 4:6 洋基 馬林魚 2:7 國民 皇家 11:3 雙城 印地安人 3:7 白襪 金鶯 8:4 運動家 小熊 3:2 紅人 太空人 3:1 光芒 大都會 5:4

MLB／紅人投手囂張行徑導致板凳清空 小熊隊巴耶茲中指回應

今日（2日）紅人主場面對小熊之役，終場由客場的小熊踢館成功，然而賽中卻一度發生了板凳清空的插曲，8局上紅人投手賈瑞特（Amir Garrett）三振瑞佐（Anthony Rizzo）後的囂張行徑讓兩隊爆發衝突，小熊隊明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）更是氣得以中指回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。