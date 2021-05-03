MLB／克魯柏8局10K無失分 生涯百勝助洋基勝率回5成

MLB洋基先發投手克魯柏投出他2018年以來最具宰制力的表現，先發8局賞給對手10次三振一分未失，讓洋基2比0「完封」老虎，勝率回到5成，自己也收下生涯第100勝。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基本週在主場與底特律老虎進行3連戰，洋基沒有浪費任何主場優勢3戰全勝，而且近期11場比賽拿下8勝3敗，戰績提升到14勝14敗，勝率剛好5成，但落後給波士頓紅襪、多倫多藍鳥，在美國聯盟東區排在第3。

洋基今天先發投手克魯柏（Corey Kluber）曾在克里夫蘭印地安人9個球季，其中5季的勝投達兩位數，2018年更投出生涯年，戰績20勝7敗，防禦率2.89，他在印地安人期間，曾於2014年、2017年兩度成為美聯賽揚獎得主。2020年轉戰德州遊騎兵，本季再來到洋基。

克魯柏今天宰制力十足，靠著一手犀利的變速球和曲球迷惑對方打者，先發投8局送出10次三振，僅1個保送，被打出2支安打無失分，加上球隊的終結者查普曼（Aroldis Chapman）有1局2K無失分的表現，兩人聯手「完封」老虎。

這場比賽克魯柏用103球，生涯第47次在例行賽單場賞給對手兩位數的三振，但他上次有這樣的表現，已經是2018年9月24日的事了，當時還在印地安人的他，在客場對上芝加哥白襪時飆出11次三振。

克魯柏近況火熱，個人前一場先發對上巴爾的摩金鶯之戰，投6.2局僅丟1分自責分。兩戰下來，他的防禦率從偏高的5.40下降到3.03，也讓他在開季4戰吞下2敗後，成功拿下2連勝，目前戰績2勝2敗。

克魯柏是史上第69位在生涯前215場先發比賽內累積百勝的投手，也是1980年以來的第18人，而在今天成為百勝級投手後，他還差9次三振，就能締造生涯1500次三振的紀錄。

影／克魯柏拿下生涯第100勝精彩回顧