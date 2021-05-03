鋒頭雖被大谷翔平搶盡 楚奧特打出真神獸紀錄

2021年球季打完頭一個月，最受矚目的風雲人物無疑是終於得以展現二刀流「完全體」的大谷翔平。目前已轟出8發全壘打的大谷一度暫居全壘打王，每次登板投球也都成了萬眾矚目的盛事，並且一再飆出時速破百英哩的驚人火球。雖說三場先發下來大谷的表現仍像坐雲霄飛車般不斷打擺子，僅投13.2局就保送13名打者，但同時也K掉23人，每九局三振次數高達15.2次（在投滿10局以上的先發投手中也只有狄葛隆（Jacob deGrom）比他高）。大谷甚至還在4月24日的比賽中出任左外野手，就連他打出全壘打後飛快的跑壘速度也成為話題。雖說已經在大聯盟累積了三年多的資歷，如今大谷每次上場仍像是一位超級新人總是能為球迷帶來各種驚喜。更重要的是，他的每次出賽都有可能在大聯盟歷史增添一筆空前也可能是絕後的紀錄，大谷因此成為媒體的寵兒自然毫不令人意外。

大谷翔平在投打兩端的表現都是超水準，全壘打8支、打點20分，被打擊率.130、K/9也高達15.2。 美聯社

但也別忘了，棒次緊接在打第二棒的大谷之後保護他，當他投球時也站在他身後的中外野「罩」他的「辣個男人」——「神鱒」楚奧特（Mike Trout）依然是當今全大聯盟最強球員，而且沒有之一。這麼多年下來幾乎毫無低潮的楚奧特之穩定程度，已經到了他打得好絕不奇怪、打不好才能上新聞的程度。但這位不誇張地說已雙腳都踏進名人堂（目前楚奧特的戰爭指數（WAR）76.1暫居大聯盟史上第75位（包括野手及投手），不但超越一百多位名人堂球員，現役球員中也只有隊友普荷斯（Albert Pujols，99.6）比他高），各項成績跟任何偉大球員相比都絕不遜色的現代神獸，卻能在今年四月又將表現提升到一個眾人難以想像的境界。

先看傳統數據，由於在四月底挨了一記觸身球，目前缺席三場比賽的楚奧特共轟出7發全壘打暫居全大聯盟第8位。但除此之外他的打擊三圍.429/527/.805不但傲視群雄而且領先一大截，也是生涯至今的單月最佳表現。目前整個大聯盟就只有楚奧特的打擊率超過四成（雙城中外野手巴克思頓（Byron Buxton）雖然也打出.408，但他的打數還不夠排進排行榜）。更可怕的是，其實今年四月打者大多表現嚴重「走山」，全大聯盟的平均打擊率僅僅只有.233（如果繼續保持下去將打破單季最低的紀錄），幾乎是楚奧特的一半。

楚奧特目前的7轟、16打點雖然都輸給大谷翔平，但他的打擊率.429暫居大聯盟第一，上壘率.527也是大聯盟第一，長打率.805還是大聯盟第一！ 美聯社

光看傳統數據還無法體驗楚奧特的可怕。眾所皆知，大聯盟打者單季表現最為「神獸」（或者該說「夭壽」）的球季，莫過於全壘打紀錄保持人邦斯（Barry Bonds）生涯晚期的那幾年。史上單季OPS+的前三名全都被他一人包辦，分別是2002年的268、2004年的263以及2001年的259。而楚奧特目前的OPS+則是高達271。雖說球季只打了六分之一，但能在一個月之內打出超越史上最高單季OPS+的成績，遍觀全大聯盟除了楚奧特不做第二人想。

是什麼原因造成楚奧特表現更上層樓？大聯盟官網專欄作家派崔羅（Mike Petriello）為文分析指出，目前為止楚奧特的BABIP（場內安打率）是驚人的.568，同樣是生涯單月最佳表現且領先所有人一大截（第二名是大都會外野手尼莫（Brandon Nimmo）的.488）。不過高得反常的場內安打率勢必會隨著球季進行回歸正常。而且匪夷所思的是，其實楚奧特今年被三振的比例（26.3%，生涯平均是21.4%）跟過往相比算是偏高，不但9.4%的揮棒落空率遠高於生涯平均（6.8%），擊球命中率76.4%也掉到生涯最低（平均是81.7%）。

在今年大聯盟各隊打者被K得七葷八素的情況下，楚奧特(右)也不能倖免，不過只算是小幅增加。 美聯社

但即便如此楚奧特照樣「逆天」打出生涯最佳單月成績，其原因很可能就來自於他比往常更加積極出棒。目前為止他的出棒率達到41.1%，不但是生涯最高而且遠超生涯平均的38.1%。與此同時他的擊球威力還不減反升。過去楚奧特雖然也能量產全壘打，但他還未拿過任何一座全壘打王，擊球威力跟其他「暴力型」打者相比也稍遜一籌。但今年楚奧特不知是不是受到大谷的刺激（大谷在四月中打出一記擊球初速高達119英哩的二壘安打，目前仍是本季第二快），開始頻頻「強棒出擊」。

根據大聯盟進階數據Statcast的統計，目前楚奧特的平均擊球初速94.4英哩排名全聯盟第5，同時有一球達到115.5英哩暫居第12。尤其當他擊出飛球或平飛球時，初速更提升到99.8英哩（全聯盟第4），這是他繼2015年之後第一次將擊球初速拉到全聯盟前五的水準——他在那一年轟出生涯最多的41發全壘打。但楚奧特當然不是像某些「風扇型」打者那樣盲目揮大棒，他擊中球心（俗稱「甜蜜點」（Sweet Spot））的比率仍高達47.2%，同樣在全大聯盟排名前五。在開「強振」揮大棒的同時照樣不斷結實擊中球心，這才是楚奧特這頭「神獸」能夠再一次自我提昇的主因。

在今年多數打者普遍受到壓抑的情況下，楚奧特對抗逆境的方法就是把球棒揮得更猛、把擊球點抓得更精準！ 美聯社

即將進入而立之年的楚奧特已經在大聯盟征戰了10個球季，從他在生涯第二年拿下新人王開始，每年都是MVP的有力角逐者。九年之中楚奧特只有兩次沒有在票選名列前兩名。他之所以到現在「只」拿下三座MVP，除了記者們投票時感到「審美疲勞」外，就只能歸咎於天使戰績沒有起色。今年楚奧特雖然打出另一波超人般的表現，但一向喜新厭舊的媒體或球迷大多數時間還是將目光轉向更具話題性的大谷以及更具秀味的新世代球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、亞古納（Ronald Acuna Jr.）、索托（Juan Soto）與今年打擊表現大躍進的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）身上。不過一向行事低調，而且場下跟大谷原就是好友的楚奧特顯然不會在意，如今他的最大目標還是球員生涯第一座冠軍。只要大谷的神奇表現能幫天使贏得勝利，相信楚奧特會很樂意看到大谷將他的鋒頭搶盡。