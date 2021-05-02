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MLB／遊騎兵卡洪兩分彈 棒打美聯東區龍頭紅襪

中央社 / 德州阿靈頓1日綜合外電報導
卡洪開轟。 法新社
卡洪開轟。 法新社

美國職棒大聯盟MLB德州遊騎兵今天主場迎戰來犯的波士頓紅襪，遊騎兵的凱爾洪在第6局一記兩分全壘打，幫助球隊最後以8比6擊敗紅襪。

遊騎兵隊的基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在比賽中擊出3支安打，包括一支全壘打和一支三壘安打，遊騎兵在過去9場比賽贏了3場。卡洪（Willie Calhoun）手感發燙，含兩分彈在內，今天也有3安打的表現。

紅襪的瑞福洛（Hunter Renfroe）為球隊貢獻一記2分全壘打，美聯東區龍頭紅襪在過去6場比賽只輸了兩場。

遊騎兵到第6局仍以4比5落後紅襪，遊騎兵的崔維諾（Jose Trevino）第六局在一人出局時，從紅襪投手安卓斯（Matt Andriese）手上擊出一壘安打。接著上來的凱爾洪，相中安卓斯投出的第一球，將球扛出右外野的全壘打牆，讓球隊以6比5領先紅襪。

稍後上來打擊的基納法利法也打出一支帶有打點的三壘安打，擴大遊騎兵的領先到7比5。不過，紅襪的柏格茨（Xander Bogaerts）在7局上擊出二壘安打，盜壘到上三壘，並靠著隊友瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）高飛犧牲打攻下一分，讓雙方僅有一分差距。

球賽進入第8局上，遊騎兵投手羅德里格斯（JoelyRodriguez）在兩出局滿壘的情況下順利解決紅襪的柏格茨（Xander Bogaerts），結束上半局。遊騎兵在8局下攻勢再起，柯貝生（Charlie Culberson）左外野的二壘安打，幫遊騎兵再攻下一分保險分。

9局上場救援的遊騎兵投手甘迺迪（Ian Kennedy）以三振穩穩鎖住勝利，是賽季的第6次救援成功。先發投手斯博茲（Josh Sborz）拿下勝投，戰績是兩勝一敗。

遊騎兵

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