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MLB ／單局灌6分奠勝基 金鶯客場勝運動家

中央社 / 奧克蘭1日綜合外電報導
止鶯隊投手哈維。 美聯社
止鶯隊投手哈維。 美聯社

巴爾的摩金鶯今天靠著先發投手哈維（Matt Harvey）5又2/3局成功壓制，加上打擊群適時發揮，第3局灌進6分奠定勝基，終場8比4擊敗奧克蘭運動家

此役贏球後，金鶯取得3連勝，過去7場贏了5場，運動家則是過去5場輸了4場。

金鶯第3局一輪猛攻，頭3名打者分別靠失誤、安打和保送攻占滿壘後，海斯（Austin Hays）敲出一壘安打攻下這場比賽的第一分，之後另兩名跑者也靠著傳球失誤跑回本壘，金鶯一口氣取得3比0領先。

接著曼西尼（Trey Mancini）的一壘安打送回海斯，比數來到4比0。佛朗哥（Maikel Franco）安打、蒙卡索（Ryan Mountcastle）的犧牲打，讓金鶯擴大到5比0，佛朗哥也因此站上3壘，之後佛朗哥再靠著盧薩多（Jesus Luzardo）的暴投跑回本壘得分。

第6局金鶯趁勝追擊，史都華（DJ Stewart）的2分砲，讓比分拉開到8比0。

6局下運動家終於破蛋追回兩分，7局下坎哈（MarkCanha）陽春砲再添1分，比數來到3比8。但為時已晚，9局下勞瑞安諾（Ramon Laureano）又1支陽春全壘打已無濟於事，終場運動家就以4比8輸球。

金鶯今天的先發投手哈維5又2/3局投球被敲出4支安打，失2分，有1次三振與3個保送，拿下勝投。

金鶯 運動家

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