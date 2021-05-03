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MLB／今日戰績表 道奇波拉克單場8打點助隊大勝釀酒人
MLB今日戰績表
老虎 0:2 洋基
馬林魚 1:3 國民
紅雀 3:0 海盜
勇士 2:7 藍鳥
小熊 12:13(10局) 紅人
太空人 4:5 光芒
印地安人 5:0 白襪
皇家 4:13 雙城
道奇 16:4 釀酒人
紅襪 3:5 遊騎兵
金鶯 5:7 運動家
天使 0:2 水手
洛磯 4:8 響尾蛇
巨人 7:1 教士
大都會 8:7 費城人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
07:05 釀酒人 vs. 費城人
07:40 道奇 vs. 小熊
07:40 遊騎兵 vs. 雙城
07:45 大都會 vs. 紅雀
08:10 印地安人 vs. 皇家
08:40 巨人 vs. 洛磯
09:38 光芒 vs. 天使
09:40 藍鳥 vs. 運動家
10:10 金鶯 vs. 水手
10:10 海盜 vs. 教士
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