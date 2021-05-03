MLB／今日戰績表 道奇波拉克單場8打點助隊大勝釀酒人

光芒隊「日本の至宝」筒香嘉智打擊陷入大低潮，今（3）日出戰太空人3打數再繳白卷，打擊率低到只有.157，現任球評的名將張本勳希望他能回日本打拚，直言：「美國之旅已經夠了。」 筒香嘉智今天難得以一

2021-05-03 14:26