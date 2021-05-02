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MLB／今日戰績表 釀酒人11局下再見安打氣走道奇

聯合新聞網 / 整理
釀酒人蕭爾11局下擊出再見安打。 路透
釀酒人蕭爾11局下擊出再見安打。 路透

MLB今日戰績表

老虎 4:6 洋基

馬林魚 2:7 國民

皇家 11:3 雙城

印地安人 3:7 白襪

金鶯 8:4 運動家

小熊 3:2 紅人

太空人 3:1 光芒

大都會 5:4 費城人

紅雀 12:5 海盜

紅襪 6:8 遊騎兵

道奇 5:6(11局) 釀酒人

勇士 5:6(10局) 藍鳥

洛磯 14:6 響尾蛇

巨人 2:6 教士

天使 10:5 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 老虎 vs. 洋基

01:05 馬林魚 vs. 國民

01:05 紅雀 vs. 海盜

01:07 勇士 vs. 藍鳥

01:10 小熊 vs. 紅人

01:10 太空人 vs. 光芒

02:10 印地安人 vs. 白襪

02:10 皇家 vs. 雙城

02:10 道奇 vs. 釀酒人

02:35 紅襪 vs. 遊騎兵

04:07 金鶯 vs. 運動家

04:10 天使 vs. 水手

04:10 洛磯 vs. 響尾蛇

04:10 巨人 vs. 教士

07:00 大都會 vs. 費城人

球隊戰績表

太空人

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MLB／今日戰績表 達比修有6.1局12K奪本季第3勝

MLB今日戰績表 紅雀 7:3 海盜 老虎 0:10 洋基 馬林魚 1:2(10局) 國民 大都會 1:2 費城人 勇士 5:13 藍鳥 小熊 6:8 紅人 太空人 9:2 光芒 紅

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