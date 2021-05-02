MLB／今日戰績表 釀酒人11局下再見安打氣走道奇

曾效力華盛頓國民與底特律老虎的前明星右投席摩曼（Jordan Zimmermann），休賽季與密爾瓦基釀酒人簽下小聯盟合約，遲遲等不到回歸大聯盟機會的他，原本有意就此高掛球鞋，沒想到2個小時後他就收到球團願意執行合約的消息，也被大聯盟官網稱作「史上最短的退役」。

2021-05-02 10:58