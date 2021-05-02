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MLB／今日戰績表 釀酒人11局下再見安打氣走道奇
MLB今日戰績表
老虎 4:6 洋基
馬林魚 2:7 國民
皇家 11:3 雙城
印地安人 3:7 白襪
金鶯 8:4 運動家
小熊 3:2 紅人
太空人 3:1 光芒
大都會 5:4 費城人
紅雀 12:5 海盜
紅襪 6:8 遊騎兵
道奇 5:6(11局) 釀酒人
勇士 5:6(10局) 藍鳥
洛磯 14:6 響尾蛇
巨人 2:6 教士
天使 10:5 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 老虎 vs. 洋基
01:05 馬林魚 vs. 國民
01:05 紅雀 vs. 海盜
01:07 勇士 vs. 藍鳥
01:10 小熊 vs. 紅人
01:10 太空人 vs. 光芒
02:10 印地安人 vs. 白襪
02:10 皇家 vs. 雙城
02:10 道奇 vs. 釀酒人
02:35 紅襪 vs. 遊騎兵
04:07 金鶯 vs. 運動家
04:10 天使 vs. 水手
04:10 洛磯 vs. 響尾蛇
04:10 巨人 vs. 教士
07:00 大都會 vs. 費城人
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