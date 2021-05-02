MLB／紅人投手囂張行徑導致板凳清空 小熊隊巴耶茲中指回應

今日（2日）紅人主場面對小熊之役，終場由客場的小熊踢館成功，然而賽中卻一度發生了板凳清空的插曲，8局上紅人投手賈瑞特（Amir Garrett）三振瑞佐（Anthony Rizzo）後的囂張行徑讓兩隊爆發衝突，小熊隊明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）更是氣得以中指回應。

8局上，賈瑞特在用一顆滑球三振瑞佐後備感興奮，他先是拍胸脯，接著指著投手丘高喊：「這是我的主場！」甚至直到瑞佐步入休息室他仍持續叫囂，這讓巴耶茲十分不滿，衝進球場與其理論，導致兩隊清空板凳，後者被紅人隊穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）壓制，只好隔空對著賈瑞特比出中指，倒是當事人瑞佐在一旁與紅人隊教練閒聊，顯得一派輕鬆。

事實上，賈瑞特與巴耶茲的衝突已經不是第一次發生了，早在2018年同屬國聯中區球隊的兩人就曾爆發衝突，當時是小熊隊捕手，現在轉任總教練的羅斯（David Ross）也忍不住爆粗口，直指賈瑞特盡幹一些垃圾行為。