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MLB／史上最短的退役 席摩曼2小時後被拉上大聯盟

聯合新聞網 / 綜合報導
曾效力華盛頓國民與底特律老虎的前明星右投席摩曼（Jordan Zimmermann），休賽季與密爾瓦基釀酒人簽下小聯盟合約，遲遲等不到回歸大聯盟機會的他，原本有意就此高掛球鞋，沒想到2個小時後他就收到球團願意執行合約的消息，也被大聯盟官網稱作「史上最短的退休」。 歐新社
曾效力華盛頓國民與底特律老虎的前明星右投席摩曼（Jordan Zimmermann），休賽季與密爾瓦基釀酒人簽下小聯盟合約，遲遲等不到回歸大聯盟機會的他，原本有意就此高掛球鞋，沒想到2個小時後他就收到球團願意執行合約的消息，也被大聯盟官網稱作「史上最短的退休」。 歐新社

曾效力華盛頓國民與底特律老虎的前明星右投席摩曼（Jordan Zimmermann），休賽季與密爾瓦基釀酒人簽下小聯盟合約，遲遲等不到回歸大聯盟機會的他，原本有意就此高掛球鞋，沒想到2個小時後他就收到球團願意執行合約的消息，也被大聯盟官網稱作「史上最短的退役」。

即將滿35歲的席摩曼去年只替前東家老虎投了3場比賽就因前臂傷勢結束賽季，2019年也只留下1勝13敗，6.91防禦率的難堪成績，難以想像這位曾入選過2次明星賽的球星身手退化至此。

也由於上述原因，釀酒人今年2月和席摩曼簽下小聯盟（附帶春訓邀請），不過卻沒辦法為他提供升上大聯盟的機會，為了避免支付他非40人名單春訓邀請的獎金，球隊當時決定將他釋出，並重新簽下小聯盟合約續留，直到大聯盟賽季開打，他仍在小聯盟待命。

遲遲等不到升上大聯盟電話的席摩曼，訓練基地離家太遠也是萌生退意的原因之一，他表示：「我不太喜歡開車去位在阿普爾頓高階1A的訓練基地，需要花我1個半小時的車程，我也跟經紀人說過：『我已經準備好要宣告退役，每天要去阿普爾頓我已經受夠了。』對方也告知我禮拜四早上會告知球隊。」

沒想到就在當天晚上，席摩曼正在威斯康辛州北邊的伊格爾河（Eagle River）釣魚時，當時他還正想著未來的事，結果接到了來自釀酒人球團的電話，告訴他要被拉上大聯盟了。

面對如此短時間內的心境轉變，席摩曼表示自己「就像是退休了2個小時」，這也被大聯盟官網譽為「史上最短的退役」，威斯康辛州出身的他也相當樂意能為自己家鄉的球隊效力，在昨天（1日）就驅車前往釀酒人主場報到，等待再次站上大聯盟紅土的機會。

底特律 華盛頓 大聯盟

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