MLB／大谷翔平第8出爐 已超越去年球季

天使今日客場出戰水手，雖然日籍球星大谷翔平敲出本季第8轟，但先發投手希尼（Andrew Heaney）3.1局挨了3轟丟4分，最終以4：7輸球。

大谷是在第三局雙方2：2平手之際，相中水手先發福萊克森（Chris Flexen）的變速球，將球轟出右外野，助水手超前比分。這是他本季第8轟，已超越去年7支，在美聯僅次於紅襪的馬丁尼茲(J.D. Martinez)，和雙城的巴克斯頓(Byron Buxton)並列第二。

值得一提的是大谷是史上第二位能在單月敲出至少8支全壘打，同時又以先發投手出賽的球員，前一位當然是「二刀流」前輩貝比魯斯（Babe Ruth），且一人在3年內就完成4次。

可惜天使領先只維持半局，水手在3局後蠶食鯨吞攻下5分，加上4名後援投手在5局內只讓天使擊出2支安打丟掉1分，拿下本季第8次後來居上的勝利。